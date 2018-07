López Obrador enseña rápido el cobre al no aceptar sanción del INE

Dicen que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y esto es lo que está pasando con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al no aceptar la sanción del Instituto Nacional Electoral a su partido Morena, luego de que encontró material suficiente para turnar su expediente no solo a la Fepade sino al SAT por el origen de los recursos del fideicomiso “Por los Demás”.

Y es que el INE determinó multar con 197 millones de pesos al citado partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que postuló a López Obrador a la presidencia, ya que encontraron evidencias de uso irregular del citado fideicomiso, ya que de 77.8 millones de pesos que se aportaron al citado fideicomiso, 44.4 millones fueron en efectivo y de origen desconocido.

Ante eso, López Obrador, como es su costumbre, culpó a los consejeros del INE de que la sanción “es una venganza”, es decir, cuando se respetó su triunfo, alabó a los consejeros y cuando le encuentran irregularidades, pues son injustos, draconianos y carecen de fundamento legal.

En pocas palabras, López Obrador, como la mayoría de sus seguidores, tal y como lo hemos visto en Sonora, quieren que se haga su santa voluntad y si no, el resto estamos equivocados, somos corruptos y no lo queremos.

E independientemente de que efectivamente la votación que obtuvo en la reciente elección fue copiosa, ello no indica que no haya un gran número de mexicanos que no votaron a su favor y con cuyos representantes tiene que dialogar.

Así que por la víspera se saca el día y ya podremos anticipar el tipo de política absolutista y cerrada, que es la que conoce y con la que creció, en su paso por el PRI que tanto critica, pero que al parecer también añora, al atraer a gran parte de los dinosaurios y epítomes de la época de los años 70.

Sonora ejemplo nacional en educación dual… retoma sistemas europeos

En los países altamente industrializados, como Alemania, los jóvenes estudiantes universitarios combinan su instrucción con prácticas en empresas, de tal manera, que al concluir su educación automáticamente pasan a ocupar un lugar en el sitio en el que practicaron, para el cual están debidamente preparados.

Algo similar se implementará en Sonora, que será la primera entidad del país, en efectuarlo, para lo cual se firmó un acuerdo entre autoridades estatales, las siete universidades tecnológicas y el coordinador nacional de éstas.

Además, se pondrá en marcha también la plataforma Territorium, mediante la cual, las empresas podrán verificar en tiempo real el talento y competencias que desarrollen los jóvenes estudiantes, a través de un mapa geo referenciado.

De esta manera, una vez más Sonora se coloca a la vanguardia, pero también genera una inmejorable oportunidad para que los jóvenes se preparen más, busquen destacar y obtengan rápidamente un empleo, ya que sabrán cuáles son las necesidades de las empresas y podrán reforzar sus habilidades y capacidades para responder a éstas.

Esperemos que tanto los maestros como los estudiantes aprovechen esta opción y retomen las oportunidades que otorgarán las empresas entre los jóvenes mejor preparados, por lo que se avizora que la competencia permitirá profesionistas de excelencia.

