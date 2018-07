Esperan luz verde de Luismi

Afirman que están en pláticas con Netflix y que, al concluir las negociaciones, se encargarán de hacer un anuncio

La productora de “Luis Miguel La Serie” espera tener un encuentro con el cantante para que éste dé su visto bueno a una segunda temporada.

“Luis Miguel a final de cuentas es nuestro socio y nosotros no tomamos a la ligera ese voto de confianza de que nos haya cedido su historia. Nunca haríamos nada sin su consentimiento”, declaró Carla González Vargas, presidenta de desarrollo de “Gato Grande”.

“Para avanzar en la narrativa nos tenemos que juntar con él, sin duda, y crearemos este espacio en medio de su gira para lograrlo”.

Indicó que están en pláticas con Netflix y que, al concluir las negociaciones, ésta se encargará de hacer un anuncio.

“Lo que te puedo contestar sobre la segunda es que es probable, más no segura”, indicó.

Entiende que el público quiera otra entrega, pero para ella y para “Gato Grande” la calidad va antes que la prisa.

“Te puedo decir que estamos en la etapa de la investigación. Si llegamos a un acuerdo, la etapa de darle forma a la historia inicia de una manera más rápida”, explicó.

“Todavía no se conforma el equipo creativo a nivel de escritores. Para una serie de este tamaño se necesita un mínimo de seis”.

Agregó que no está 100 por ciento descartado que Luisito Rey aparezca en una segunda temporada.

“No te diría así, con toda confianza, que no se contempla”.

Sin revelar cifras, González Vargas afirmó que “Luis Miguel La Serie” es la producción más cara de la televisión de habla hispana actualmente.