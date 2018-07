Libra Ricardo La Volpe batalla legal

Libre por falta de elementos para procesar quedó Ricardo Antonio La Volpe.

El Juzgado Séptimo de lo Penal, con sede en Puente Grande, resolvió la tarde del martes que no había elementos suficientes para que el técnico argentino enfrentara un proceso.

El pleito legal comenzó desde 2014 con la denuncia de Alma Belén, y ha tenido diferentes etapas.

Inicialmente la Fiscalía de Jalisco solicitó una orden para aprehender a La Volpe por atentados al pudor, hostigamiento y delitos contra la dignidad, pero el juez Séptimo consideró que no había elementos para emitir el mandamiento.

Ante esta decisión, la joven, quien era podóloga en Chivas, apeló la decisión, pero una sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la negativa del juez.

Por esto, ella recurrió a un Amparo en el que un juez federal le dio la razón y que finalmente también resolvió a su favor un Tribunal.

Fue por eso que se emitió la orden de aprehensión contra el técnico, pero él compareció ante el Juzgado Séptimo la semana pasada, cobijado por la suspensión de un amparo y no fue detenido.

Al resolver la situación legal del argentino, el juzgador determinó que en la investigación no había elementos para procesarlo y emitió el auto de libertad.

El técnico seguirá en libertad, aunque el Ministerio Público aún tiene la opción de apelar la decisión del juez.