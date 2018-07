Karol G se negó a cantar con Becky G y Natti Natasha

Seguramente haz tarareado cientos de veces la pegajosa y sensual canción “Sin pijama” de Becky G y Natti Natasha, mientras que su video sigues reproduciéndolo al menos tres veces al día, una vez ubicado el tema te contamos que la versión original incluía a Karol G.

La intérprete de “Mi Cama” se negó a participar en tan exitoso tema aún cuando grabó la parte que le correspondía, tema que no vio la luz.

Resulta que la colombiana sintió que la canción no reflejaba su personalidad dado que estaba demasiado subida de tono.

“Siempre quiero que cuando saque una canción diga ‘sí, yo la siento, yo la canto, esto es lo mío, esto es lo que yo soy’”, dijo. “Todos los coros decían ‘vamos a fumar marihuana sin pijama’ y eso no me lo creería nadie porque yo no lo hago. Lo de ‘perras en la cama’ me pareció un poquito fuerte”.

Confía que en un futuro cercano se presente una nueva oportunidad de trabajar con Becky G en un tema que la haga sentir cómoda.

Fuente: SDP noticias