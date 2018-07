INE sanciona a Morena con 197 mdp

Además se turnó el caso a la Fepade y al SAT para investigar 44.4 millones de pesos de origen desconocido que recibió el fideicomiso “Por los Demás”

Agencias

Con 10 votos a favor y uno en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena con 197 millones de pesos por haber defraudado a la ley y haber hecho un uso irregular del fideicomiso “Por los Demás”, el cual tenía el objetivo de apoyar a los damnificados de los pasados sismos de septiembre.

En una discusión que generó acusaciones entre consejeros electorales y Morena, el Instituto acreditó que, de 78.8 millones de pesos que entraron a dicho mecanismo bancario, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, por lo que dio vista a la Fepade y al SAT.

Aunque la investigación no halló pruebas de que haya ingresado dinero público, ni que se le haya dado un uso electoral, el INE determinó que Morena no puede entregar recursos directamente a la población, además de que se trató de una forma de financiamiento paralelo.

Morena, a su vez, no informó a la autoridad de la creación de éste y violó el límite permitido de aportaciones en efectivo que pueden recibir los partidos políticos.

Asimismo, pese a que el partido se deslindó del mecanismo bancario con el argumento de que fue privado, el organismo electoral confirmó que todos los que estuvieron involucrados en el manejo del mismo están afiliados o vinculados directamente a ese instituto político.

Las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) encontraron, además, que las personas que retiraron el dinero, mediante cheques de caja, fueron operadores políticos morenistas.

Debido a que los recursos fueron retirados en efectivo, la autoridad electoral no pudo rastrear su destino final.

“Estamos frente a una conducta que tiene nombre: fraude a la ley”, afirmó el consejero Ciro Murayama, quien comparó este caso con Pemexgate.

Morena, por su parte, alegó que el fideicomiso sólo manejó recursos privados, por lo que el INE no tenía facultades para revisarlo.

La fuerza política acusó, también, que este caso fue impulsado por un grupo de consejeros, presuntamente encabezado por Marco Baños, para dañarlos como partido.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña votó en contra de sancionar a Morena bajo el argumento de que todo fue “una novela” basada en suposiciones, además de que, debido a las filtraciones que hubo del expediente, se violó el debido proceso.

En tanto, Baños señaló a Ruiz Saldaña de estar vinculado a Morena, pues el diputado electo suplente de Horacio Duarte, representante de ese partido ante el INE, fue su jefe durante la Administración del panista Guillermo Padrés en Sonora.