“Frena” gobernadora reformas constitucionales las cuales se socializarán

Dice el refrán “cuídate de no hacer cosas buenas que parezcan malas, porque te juzgarán mal” y esto fue lo que vimos los sonorenses en los últimos días, con una iniciativa de reformas constitucionales, a las que el actual gobierno tiene todo el derecho de realizar, y que un grupo de seguidores y la cúpula de Morena, que se sienten los dueños de las voluntades de todos los sonorenses, echaron abajo.

Como lo señalábamos anteriormente, todavía no están en el cargo, no es su momento y sin embargo están ávidos de apropiarse de todas las decisiones.

Fue la gobernadora, Claudia Pavlovich, quien a pesar de encontrarse de vacaciones, al ver en redes sociales como se distorsionaba el contenido de las citadas reformas, que como lo señalábamos en anteriores ocasiones, tienen meses de análisis, decidió intervenir y solicitar al Congreso del Estado, que no se votaran durante la sesión de este miércoles.

Obviamente, quienes actualmente creen que tienen la voz completa, se adueñaron de una determinación que tomó la gobernadora Claudia Pavlovich, a quien de paso, hay que reconocer le han fallado sus estrategas, tanto que ella tuvo que salir al quite.

Y aunque actualmente, quienes en unos meses ostentarán el poder, andan mareados por su triunfo, que no se les olvide que éste es efímero, así que lo más saludable sería empezar con la operación cicatriz, entre aquellos que los apoyaron y los que no lo hicieron, en lugar de polarizar, como ya lo hicieron en las campañas, a la sociedad.

En cuanto a la gente de la gobernadora Pavlovich, deberá analizar muy bien, quien no está dando resultados, sobre todo en el control de crisis, para hacer los ajustes que anticipó efectuará al retornar de su periodo de asueto veraniego.

Por cierto, que la intervención de la mandataria estatal fue bien vista por todos los sectores sociales y políticos, incluido el secretario general de Morena, Jacobo Mendoza.

Avenidas de agua al Río San Miguel atraen a hermosillenses

Me tocó acudir la tarde de ayer a San Pedro El Saucito a ver la “crecida” del río San Miguel, que aunque si bien es cierto es un gran espectáculo, todavía no llevaba suficiente agua, pero ello no fue impedimento para que los niños se dieran un chapuzón en las aguas lodosas del afluente.

Lo que nos llamó la atención fue que desde temprana hora acudieron familias, algunas ingiriendo bebidas embriagantes, y no había una autoridad que les llamara la atención, ya que la ingesta del alcohol era en plena vía pública y en presencia de decenas de menores.

Además, para beneplácito de quienes se dedican al reciclaje, nos tocó ver varios botes de cerveza de aluminio, por lo que los recolectores seguramente tuvieron una buena ganancia.

Sin embargo, los riesgos son mayúsculos, sobre todo para quienes van acompañados de menores y se distraen con la ingesta de alcohol, ya que las piedras que sirven de borde en el lado poniente del río, pueden ocasionar severos daños en caso de que el menor resbale de la orilla, como estuvo a punto de ocurrir durante el rato que estuvimos ahí.

Los niños, con cualquier cosa se entretienen y nos tocó ver a varios lanzando piedras al agua, para lo cual se acercan al borde y en cualquier descuido pueden resbalar, golpearse con las piedras y sobrevenir una tragedia, así que la recomendación es a cuidar a los menores y evitar que jueguen cerca de la orilla.

Y aunque dijeron que habría un operativo de vigilancia en el lugar, lo cierto es que durante el tiempo que permanecimos en el mismo, no nos tocó ver a ninguna unidad de auxilio, así que también las autoridades deben estar pendientes.

Por lo demás, es un buen lugar para ir a pasar un rato en familia, degustar algún platillo tradicional e incluso, hacer un recorrido por los sitios cercanos de interés en la ruta del Río Sonora, aprovechando la temporada vacacional.