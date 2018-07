Ejecutan a tres en Palmar de Bravo en Puebla

Dentro de un carro las autoridades encontraron a dos menores de edad entre 16 y 17 años de edad, así como uno de aproximadamente 19 años

Tres ejecutados fueron encontrados dentro de un vehículo por la mañana en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, que pertenece a la zona del Triángulo Rojo.

El hallazgo se registró cerca de las 11:00 horas en las inmediaciones de la carretera estatal Cuesta Blanca-Ciudad Serdán, en el paraje denominado “Los Limones”.

Campesinos de la zona reportaron al número de emergencias que había un carro con cadáveres por lo que se trasladaron a la zona.

Al llegar encontraron a dos menores de edad entre 16 y 17 años de edad, así como, uno de aproximadamente 19 años de edad.

En las primeras diligencias establecieron que tenían disparos de arma de fuego tanto en la cabeza como en otras partes del cuerpo.

Algunos lugareños les mencionaron que uno más resultó lesionado, aunque las autoridades no confirmaron su identidad.

Los cuerpos estaban al interior de un vehículo Atos, sin embargo, las autoridades no lograron establecer su identidad, ya que no encontraron documentos.

Elementos del área de peritos fueron quienes llegaron a la zona para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver.

Los cuerpos fueron trasladados a Tecamachalco para realizar las investigaciones correspondientes.

Hallan restos humanos calcinados

Por otra parte, dentro de una camioneta calcinada fueron hallados los restos de una persona en medio de una brecha, en el Municipio de Atzitzintla, Puebla.

Elementos de la Policía Municipal, a bordo de las unidades PA-07 y PA-04, realizaban un recorrido de vigilancia en la Junta Auxiliar San Juan Huiloapan.

A unos 500 metros de la entrada que conduce a unas cabañas, en un camino estrecho, hallaron una camioneta Eurovan Volkswagen calcinada, placas XX32 431 de Veracruz.

Tras revisarla, los uniformados localizaron en el asiento del copiloto los restos de una persona calcinada.

Por lo anterior, acordonaron la zona y le dieron aviso al agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, quien realizó las diligencias.