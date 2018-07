Tricolor Sub 21 va por el título a Colombia

La Selección Mexicana de futbol Sub 21 participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 con la mayoría de los jugadores que consiguieron el subcampeonato en el Torneo Esperanzas de Toulon. Marco Antonio Ruíz, técnico del equipo, comenta que están obligados a quedar entre los primeros cuatro lugares del certamen.

“Nos ponen metas altas. En selecciones menores nos exigen siempre estar entre los primeros tres o cuatro lugares. Entonces iremos paso a paso, no podemos estar pensando en ganar una medalla sin pasar la primera ronda. A partir de ahí, cumplir objetivos, he platicado con el grupo, nos pusimos metas en conjunto y pensamos en cumplirlas”, comentó Marco Antonio Ruíz, técnico de la selección Sub 21.

La Selección Mexicana debutará contra Venezuela, luego enfrentará a El Salvador y cerrará la primera fase contra Haití. A pesar que a Marco Antonio Ruíz no le prestaron a algunos jugadores que había solicitado, como a Roberto Alvarado de Cruz Azul y César Montes de Monterrey, confía en que los convocados que tienen experiencia en primera división sean clave en el equipo.

“Por supuesto que ayuda mucho que algunos de ellos ya están en Primera División, son jugadores que saben de lo que se trata. Tienen un buen proceso en selecciones menores. Los conozco bastante bien y los veo comprometidos. Eso me parece importante”, comentó Ruíz.

Por su parte, Diego Lainez, una de las figuras del equipo, agregó que saben que Barranquilla 2018 es el inicio del proceso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que muchos buscarán hacer méritos para mantenerse dentro de los convocados.

“Es el inicio del proceso y la verdad estamos contentos, motivados de representar a México. Este equipo siempre se ha caracterizado por la humildad, tanto en los entrenamientos como en los partidos siempre vamos con la mayor seriedad posible, vamos por buen camino”, dijo Diego Lainez.