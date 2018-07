Ordenan captura de Ricardo La Volpe

Está acusado por los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual en agravio de la podóloga Alma Belén Coronado

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) ordenó la aprehensión de Ricardo Antonio La Volpe por los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual en agravio de la podóloga Alma Belén Coronado.

Tras cuatro años de haber sido denunciado, finalmente, y en cumplimiento a una sentencia de amparo, la Segunda Sala del STJEJ consideró que sí había indicios para librar la aprehensión contra el también ex seleccionador nacional, confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, el ex director técnico de las Chivas y del América no será detenido porque promovió un amparo y consiguió la suspensión definitiva contra el mandato de captura, bajo la condición de presentarse ante el juez de la causa en un plazo de tres días, indican listados judiciales.

En días pasado, un Tribunal Colegiado de Jalisco concedió un amparo a Coronado en el que ordenó al STJEJ reponer el procedimiento, pero partiendo de que las pruebas en su contra desvirtuaban su presunción de inocencia.

“Del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia reconocido constitucional y convencionalmente a favor del activo”, dijo el colegiado, dejando prácticamente contra las cuerdas a La Volpe.

En cumplimiento a la sentencia del Colegiado, la autoridad judicial local estimó que sí había indicios para presumir la existencia de los delitos y la probable responsabilidad del director técnico, razón por la que autorizó su captura.

La Volpe deberá presentarse ante el Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en la causa penal 321/2016, para una diligencia en la que podrá rendir o reservarse su declaración preparatoria.

El 30 de abril de 2014, Jorge Vergara, propietario de las Chivas, cesó a La Volpe de la dirección técnica de su equipo por una supuesta “conducta inapropiada”.

Poco después trascendió que se trataba del caso de la podóloga.

La Volpe siempre se ha declarado inocente y ha acusado a la Fiscalía de Jalisco de estar al servicio de Vergara.