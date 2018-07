Harán historia tres mujeres sonorenses

Karina Esquer habla sobre la responsabilidad de estar en el seleccionado al lado de sus compañeras Martha Tapia y Lizbeth González

Sonora siempre ha sido una de las potencias en el baloncesto a nivel nacional y lo sigue demostrando ahora en una nueva modalidad del basquetbol, la de 3X3, la cual acaba de ser incluida en el presente ciclo olímpico.

Por lo tanto México harán su debut en esa disciplina dentro de la duela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y en la rama femenil, tres de las cuatro jugadoras vieron la luz en suelo sonorense: Karina Esquer, Martha Tapia y Lizbeth González.

Una de ellas Karina Esquer Villa, de apenas 16 años de edad, está emocionada por el reto pero la motiva el poder compartir ese hecho histórico al lado de sus compañeras y amigas de toda la vida en el basquetbol: Martha y Lizbeth.

“Va a ser una oportunidad para México en otras generaciones, vamos a dejar huella. Deben pelear por sus sueños, porque esto no me lo esperaba. Ahora hay más facilidades, antes no había 3×3 ni tantas concentraciones, entonces supongo que en 5 años más le van a abrir la puerta a mucha gente”, expresó la basquetbolistas que se encuentra concentrada en el CNAR de la Ciudad de México con el resto de sus compañeras antes de partir a suelo cafetalero.

“Amo lo que hago, me apasiona estar aquí, representar a México es la mejor sensación del mundo, entonces eso es lo que me motiva. Me siento muy orgullosa y feliz porque es la primera vez que vamos a competir en un torneo internacional de 3×3. Se me hace algo muy emocionante y aparte jugaré con mis amigas de toda la vida, es un momento muy importante en mi carrera”, compartió la mundialista juvenil.

La selección tricolor de 3×3 femenil de basquetbol entrará a la duela entre el 28 y 28 de julio en lo que será todo un desafío para las tres sonorenses y la hidrocálida Claudia Galván, quien completa la cuarteta de jugadoras, tomando en cuenta que una deberá de quedarse en la banca en un determinado momento del partido.

“Vamos a sacar provecho de nuestra resistencia, la velocidad, el correr de aquí a allá, creo que en eso podemos ganar, más que experiencia. Ellas están más altas y fuertes, por lo mismo nosotras vamos a estar ahí en la pelea”, comentó la canastera que al lado de sus compañeras tienen en su haber varios logros nacionales.