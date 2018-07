Seré una diputada federal municipalista, aseguraWendy Briceño

La diputada federal electa por Sonora, María Wendy Briceño, señaló que será una legisladora municipalista, buscando siempre el beneficio de los municipios y sus habitantes; además, apoyará a las medianas y pequeñas empresas para que estas generen más empleos con buenos salarios.

Dijo estar de acuerdo en la reducción de los salarios a los funcionarios federales y, por supuesto, a los senadores y diputados. Ese dinero se regresará a la ciudadanía, manifestó.

En entrevista con los columnistas políticos, dijo que ella es militante de Morena desde 2014; aclaró que ha trabajado en administraciones del Partido Acción Nacional, pero que nunca ha sido panista.

Ahora forma parte de este gran Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) y que se considera como una militante de la izquierda progresista. Siempre atenderé a los ciudadanos, principalmente a las clases más necesitadas. “No votaré por línea”, apuntó.

María Wendy Briceño Zuleaga, es una joven hermosillense del barrio Cinco de Mayo, comunicadora egresada de la escuela de Comunicación de la Universidad de Sonora, con maestría.

Dijo que después de tomar posesión como diputada federal, estará cerca de la ciudadanía para informarle lo que estará haciendo en la Cámara de Diputados. Qué bien que llegue al Congreso una mujer hermosillense y con buenas intenciones se servir a las comunidades.

Podría desaparecer el fuero constitucional en Sonora

La desaparición del fuero de todos los funcionarios en Sonora, la creación de una agenda legislativa conjunta, así como la desaparición constitucional del fondo legislativo, son temas que se incluirán en la sesión extraordinaria del Pleno que fue convocada por la mesa directiva de la Diputación Permanente para este miércoles 18 de julio, a las 9:00 horas. ¿Dónde, en el Congreso del Estado?

El presidente de la Diputación Permanente, Rafael Buelna Clark, explicó que las iniciativas aprobadas en comisiones de dictamen responden a la exigencia de los sonorenses y a la nueva realidad del país.

“Lo que se busca con esta reforma constitucional es alinear, de una vez, lo que el gobierno federal va a hacer: desaparecer el fuero. Coincidimos con esa agenda, creo que es momento de que Sonora no tenga ningún tipo de funcionario con ese privilegio, que todos como cualquier ciudadano podamos enfrentar la ley en igualdad de circunstancias”, señaló el legislador.

Buelna Clark explicó que otro tema es buscar todo el tiempo el diálogo permanente entre los poderes y, precisamente, uno de los puntos más significativos de la reforma constitucional es la creación de una agenda legislativa conjunta.

“Buscamos la permanente correlación que deben tener los tres poderes, no se trata de que un poder esté por encima de otro, no se trata de abusar o desbordadamente ejercer atribuciones previstas en una Constitución que ha quedado superada desde hace más de cincuenta años, y que no está preparada para esta nueva realidad social”, mencionó.

El legislador mencionó que en el caso de la desaparición del fondo legislativo se trata de estar en sintonía con uno de los temas que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado, que es el buscar la austeridad y la racionalidad en el gasto.

“Buscamos que tanto el Poder Legislativo, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, atiendan a esta austeridad republicana a la que se ha invitado en la última reunión de la Conago por parte del próximo Presidente de la República. ¿Qué estamos haciendo? Evitar que los diputados realicen o formulen un fondo legislativo para esas partidas de gasto extraordinario, discrecional, que no llevan a ningún lado”, dijo Buelna Clark.

Con relación a la iniciativa de reforma constitucional sobre una de las facultades del Poder Ejecutivo relativa a si su titular tendrá derecho de veto, el presidente de la Diputación Permanente consideró que es cuestión de apreciación y hay quienes lo pueden ver de una manera, y otros de otra.

El derecho a veto ya existe en la Constitución en su artículo 57, lo que se está clarificando es su aplicación en materia presupuestal, de tal manera que no se aprueben leyes que desvirtúen el presupuesto limitado con que va a trabajar el Ejecutivo en el marco de una política de austeridad, puntualizó Buelna Clark.

“Este miércoles todas las fuerzas políticas tendrán la oportunidad de debatirlo y en su caso aprobarlo o no aprobarlo. Si así fuera el caso, de que alguien no esté de acuerdo, tendrá la oportunidad de comentarlo y debatirlo, pero en mi muy particular opinión no se le quita fuerza en lo absoluto al Poder Legislativo; sigue decidiendo en los temas que tiene que decidir, simplemente en algunos temas el Ejecutivo propone, pero el Legislativo lo aprueba”, precisó.

