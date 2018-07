Cher ha grabado todo un álbum de versiones de ABBA

A parte de formar parte del impresionante elenco de Mamma Mia! Here We Go Again, Cher ha decidido dar rienda suelta a su pasión por la banda sueca ABBA en cuyas canciones se basa la banda sonora de esta película.

“Después de grabar ‘Fernando’ pensé que sería realmente divertido hacer un álbum de canciones de ABBA, ¡así que lo hice!”, ha revelado en entrevista con Kathie Lee Gifford de The Today Show.

Eso sí, la gran diva del pop ha aclarado que no se ha limitado a cantarlas, sino que ha tratado de aportar su propia visión.

“No es en lo que piensas cuando piensas en ABBA, porque las hice de una manera diferente”, precisó la cantante de 72 años.

Aunque Cher ya anticipó que publicaría un nuevo disco en septiembre, ahora no está claro si se estaba refiriendo a este proyecto centrado en ABBA o a otro con composiciones originales. Sea como sea, ya se hace preciso su regreso cinco años después de aquel Closer To The Truth de 2013.