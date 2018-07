Aprende y contagia el ritmo del bienestar

Aunque el baile no sea lo tuyo, seguro algún ritmo musical te gusta, incluso si no eres una persona melómana, empleas el ritmo. Caminas, hablas, respiras con cierto ritmo, decides correr cuando es necesario o tomarte una pausa para un rico descanso, de eso no hay duda.

Conclusión: todos, como seres vivos, empleamos un ritmo para la vida cotidiana que se armoniza con el ritmo de todo lo que nos rodea. Con esa idea, el grupo Círculo Abierto Internacional te invita a descubrir tus propios ritmos y que logres comunicarte en el presente de manera cercana y consistente con otras personas y con la vida misma.

“Queremos promover el contacto con las leyes del ritmo y la creatividad desde la mente, la emoción y el espíritu”, comparte Gina del Ángel Cabrera Acosta, maestra en Expresión Corporal, Creatividad en Movimiento y nutrióloga clínica.

“Quienes nos dedicamos a transmitir cualquier tipo de conocimiento y enseñar sugerencias de bienestar necesitamos ser didácticos y emplear la conexión con el cuerpo para que la otra persona alcance un entendimiento más amplio, lo que he podido constatar en mi práctica como nutrióloga es que se puede llegar a entender ciertos conceptos teóricos para poder aceptar los cambios”, agrega Cabrera.

Las danzaterapeutas Diana Llama y Laura Aguirre, junto con Cabrera Acosta, integran un proyecto con especialistas en educación holística de Argentina (Rubén Segal) y Barcelona (Ignasi Salvatella) que ofrece un entrenamiento donde las personas descubren que el ritmo es patrimonio universal que guía cada uno de los ciclos vitales, desde los personales hasta los sociales.

“El programa del entrenamiento implementa integra la conciencia corporal, el ritmo, la creatividad y la atención plena como modelo de aprendizaje y como una línea de educación alternativa a la que denominamos las pedagogías del presente”, comenta Laura Aguirre.

“Proponemos que las personas amplíen su percepción a través de las pedagogías del presente, no importa si nunca han experimentado alguna propuesta de movimiento creativo. Todo lo que aprendan lo podrán compartir en los espacios en donde se desarrollan profesionalmente”, agrega Diana Llama.

El entrenamiento llamado “Train the Trainers” está dirigido a docentes, artistas, couches, especialistas en recursos humanos, entrenadores y profesionales de la salud como psicoterapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, nutriólogos, enfermeras, entre otros, que puedan contagiar el ritmo del bienestar a sus pacientes.

“Es un entrenamiento absolutamente vivencial, divertido y a la vez sorprendente porque descubres que enseñar implica primero descubrirse a sí mismo, un descubrimiento que nos enlaza a un propósito enaltecedor para el beneficio de todo y todos”, asegura Cabrera Acosta.

Fuente: Salud 180