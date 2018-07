Exhibe trágico rescate a los banqueros

Efecto dominó con anuncio de AMLO

Que “pelea” por un “hue$o” Myrna Rea

Cargarán el transporte a Ayuntamientos

Exhibe trágico rescate a banqueros…Los que vaya que ya pasaron a mayores, son los recurrentes asaltos bancarios, que ya suman ocho en lo que va del año, por como ayer un solitario atracador llegara al grado de tomar como rehenes a tres empleadas y una clienta de una sucursal del Banorte, ubicada en la Plaza Patio, en las inmediaciones de Plaza Sendero, al Suroriente de Hermosillo.

Por lo que ahí tienen que por más de tres horas se vivieron momentos de tensión, luego de que el frustrado hampón se resistía a liberar a las personas cautivas, a las que tenía amenazadas con un arma blanca, después de que allanara ese banco, como a las 8:15 horas de la mañana, para terminar siendo abatido de tres balazos pasadas las 11:00 horas, rescatándose a las víctimas. De ese pelo.

Con eso volvió a demostrarse lo expuesto que están los clientes y trabajadores de esos negocios redondos, por la facilidad con la que cualquier ladrón puede llegar y atentar contra su integridad, como lo hiciera Gibrán Alejandro, de 31 años de edad, al intentar obtener un botín, pero que al ser sorprendido agarró esos escudos humanos, aunque manejan que tenía indicios de suicido. ¿Será?

Pero afortunadamente en esta ocasión las secuestradas vivieron para contarlo, luego de que el delincuente fuera tiroteado, en tanto que de puro milagro resultaron ilesas, en lo que fue la noticia del día, por la forma en que las mantuviera con el alma en un hilo y no es para menos, por como en las primeras fotos que se difundieran, a una de ellas la tenía con un cuchillo en el cuello. Así el riesgo.

Es por eso de la pregunta que luego luego surgiera por sentido común, de que si de quién habría sido la culpa de haber muerto alguna de las raptadas, después de que los banqueros una y otra vez han ignorado la petición de colocar vigilancia privada para salvaguardar a los usuarios y su propia gente. ¡Tómala!

No en balde es que ayer mismo el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo García Morales, les volviera a restregar a esos “marro$” empresarios de la banca, el que cómo es posible que ganen tanta lana y no puedan pagar un guardia, de ahí que ahora fuera más allá en su recomendación, al apuntillar que si por la buenas no han querido cumplir con esa medida, ahora deberían obligarlos por las malas. ¡Ñácas!

Y para el caso García Morales propuso que debe legislarse al respecto, para que a esa leoninas empresas se les norme con un reglamento y así garanticen una seguridad a la hora de prestar sus servicios, como pudiera ser creando una Policía Bancaria, por suponerse que no pueden ponerles a los pocos policías con que se cuenta para que les cuiden sus changarros que son privados y con los que ganan un dineral.

En pocas palabras lo que el también apodado “Conito” Morales quiso decir, es que a la sociedad le toca reclamar la parte que le corresponde, para que esas instituciones a las que todo mundo acude, se vuelvan más seguras, y que no sigan apostándole a que ¡la casa nunca pierde!, porque lo que les roban ellos se lo cobran al seguro, pero las posibles vidas que se pierdan, esas no las repondrá ninguna aseguranza.

Cau$a efecto dominó anuncio de AMLO…El que sí que va causar un efecto dominó, es el dominguero anuncio que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador, el virtual Presidente Electo, de bajarse el sueldo en un 40%, en comparación con el que actualmente percibe el “Presi” saliente, Enrique Peña Nieto, que es de $270 mil pesos mensuales, para que quede en $108 mil pesos cada 30 días. ¡Órale!

En lo que es una reducción al salario presidencial que encaja en el marco de las 50 medidas que adoptará su gobierno en materia de austeridad y combate a la corrupción, mismas que confirmara el pasado domingo y es que la novedad radica en que ningún otro funcionario público podrá ganar más que él, sea federal, estatal o municipal, como hoy en día sucede con quienes se “de$pachan con la cuchara grande”.

Por ese motivo es que el próximo Mandatario de la Nación emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), adelantó que promoverá una reforma de Ley para que los actuales mega sueldazos se topen en esa cantidad que recibirá, partiendo de que hoy por hoy hay magistrados del Poder Judicial Federal que ganan más $380 mil pesos cada mes, lo que es una “mentada” para las mayorías.

Ante lo sacan por conclusión, que derivado de ese recorte en los salarios de quienes están en la cúpula de los tres poderes gubernamentales, como es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sí que ahorita debe haber una lamentadera, porque igual a los diputados y senadores les reducirán sus me$ada$ a la mitad o en un 50%, que ciertamente es de lo que más critica “Juan Pueblo” y con sobrada razón. Así la aju$tada.

Aunque habría que ver si esos ajustes en sus remuneraciones se verían reflejados en los millonarios presupuestos que habrán de ejercer a partir del venidero 1 de diciembre, porque si no le bajan a lo demás derroches, no pasará de ser una mera estrategia populista, porque eso les permitiría “pellizcar” de otros lados, como una forma de compensar lo que ya no les llegaría de manera directa a través de sus sueldos.

Que “pelea” por su “hue$o” Myrna Rea…A la que dan cuenta que le queda el dicho de que, ¡cae más pronto un hablador que un cojo!, es a la perdedora “candidota” a la alcaldía de Hermosillo por el taliPAN, Myrna Rea Sánchez, por como a la hora de reconocer su derrota dijera que ella no vive de la polaca, pero resulta que ha aflorado que ahora anda peleando por ser regidora. De ese tamaño.

Al ser un intento de agandalle de la “fundida” “Dama de Hierro”, luego de que quedara en tercer lugar, que aseguran que ha avivado las divisiones que de por si hay al interior del panismo, que se agravaron con la debacle electoral que sufrieran en las pasadas elecciones, por considerar que con su posible imposición se desplazaría a otros que ya estaban postulados para esas dos posibles regidurías.

A ese punto estilan que está llegando el arrebato o la arrebatada que está queriendo dar doña Myrna, tal vez para recuperar algo de lo poco que le pudo haber invertido a su campaña electoral, si se toma en cuenta que lo que es en la grilla nada tiene que hacer, como se pusiera de manifiesto por tener un perfil que nomás no hace clic con el electorado, por rayar en lo soberbio, de ahí el como le fuera. ¡Vóitelas!

Aunado a que dicen que Rea Sánchez no merece estar presionando para que a chaleco le den ese “hues$o” en el Cabildo el próximo trienio, después del cómo trascendiera que “dejara colgada$ de la brocha” a todas las lideresas que participaron en su operativo del día de las votación, al ofrecérseles mil pesos por cabeza, pero a la hora de la hora les salieron con que a “Chuchita la bol$earon”. Así el dato.

Lo que habla del porque durante varios días acudieran hacerle guardia a su empresa, El Proveedor del Herrero, para cobrarle ese adeudo, pero al final les salió con $400 pesos por “piocha”, con el pretexto de que el resto le correspondía pagarlo al también derrotado candidato al Senado por el blanquiazul, Antonio “Toño” Astiazarán, quien para esa fecha ya se había tirado a perder, dejando esa “víbora chillando”.

Cargarán el transporte a Ayuntamientos…Si por la víspera o lo dicho por el Director General del Transporte (DGT), Carlos Morales, se saca el día, ya quedó más que claro, que en caso de aprobarse en el Congreso del Estado la propuesta de municipalizar el transporte público o de los camiones urbanos y taxis colectivos, los Ayuntamientos tendrían que cargar con los costos de la operatividad. De ese vuelo.

O sea que traducido al español significa que a los municipios les tocaría pagar el subsidio que representa la operación de los ruleteros, es decir, para que no suba la tarifa, que según el último estudio técnico que se hiciera, hoy en día el pasaje debería costar poco más de $11 pesos, y no los $9 pesos actuales, y para lo cual en la Cámara de Diputados tendrían que aprobarles recursos, a fin de mantenerla en ese nivel.

Luego entonces sí que es un paquetote el que se estarían echando a cuestas, si se toma en cuenta que en la actualidad el Gobierno del Estado paga entre $6 y $7 millones de pesos mensuales para subsidiar ese sistema tarifario y si las municipalidades deciden no cobrar el valor real del pasaje, es por lo que tendrían que apoquinar esa diferencia o en su caso liberar ese costo, con lo que se echarían a los usuarios encima.

Con todo y que las llevadas y traídas gratuitas para estudiantes las seguiría absorbiendo la instancia estatal, lo que prueba que esa municipalizada no sería “enchílenme otra gorda”, por no sólo tener que ver con el diseño de las rutas, horarios y cantidad de unidades, así como el vigilar las condiciones de legalidad, comodidad y seguridad, según los términos de su concesión, para mejorar ese servicio.

Eso explica el porque de las propuestas que han surgido, para que se analice con más detenimiento esa iniciativa que ya ayer comenzó a ser revisada en el “Congrueso” del Estado, por como de entrada localidades como las de Obregón, Navojoa, Guaymas, Nogales e incluso “Hornosío”, a todas luces no tienen la capacidad financiera para agarrar ese toro por los cuernos o el volante. Ni más ni menos.

