Se queda Harper con Derby de Jonrones

Tenía nueve entrando al último de los cuatro minutos de que disponía y conectó nueve de sus próximos 10 swings para empatar 18-18. Lo demás es historia

Alentado por la mayoría de los casi 44 mil fanáticos que abarrotaron el Nationals Park, el lunes, el jardinero Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, ganó el Derby de Jonrones del 2018 a l jardinero Kyle Schwarber, de los Cachorros de Chicago, en el último swing de la noche.

Harper tenía nueve jonrones entrando al último de los cuatro minutos de que disponía y entonces conectó nueve de sus próximos 10 swings para empatar 18-18 y entonces despachó el batazo ganador en su segundo swing del bono de 30 segundos que recibió por las reglas del evento.

“Lo hicimos”, dijo Harper en el terreno, mientras recibía el trofeo que lo acredita como el primer miembro de la franquicia de Expos de Montreal/Nacionales de Washington.

“Fue un momento increíble, no solamente para mí y mi familia, sino también para toda la organización de los Nacionales”, dijo Harper. ”Los muchachos me empujaron cuando parecía que se me acaba el tiempo y solamente tenía nueve jonrones. Los fanáticos hicieron un gran trabajo también”, agregó.

Harper no solamente es el primer jugador de la franquicia que gana el concurso de los batazos largos, sino que además es el único de los cinco competidores de la institución que ha logrado avanzar más allá de la primera ronda.

Harper es, además, el tercer campeón entre 22 peloteros que han participado en el Derby de Jonrones en sus estadios: Todd Frazier lo hizo en el 2015 en Cincinnati y Ryne Sandberg en 1990 en el Wrigley Field de Chicago.

El jardinero de 25 años bateó 23 jonrones en la primera mitad de la temporada en la que ha sido la peor de su carrera, irónicamente en su último año de contrato. Harper, quien lideró la Liga Nacional con 42 jonrones cuando ganó el premio Jugador Más Valioso en el 2015, batea .214 este año.

Schwarber trataba de ser el primer campeón de los Cachorros desde que el dominicano Sammy Sosa ganara en el 2000.

De todos los participantes del Derby de Jonrones del 2018, Harper, quien perdió en la final del 2013 ante el cubano Yoenis Céspedes, es el único con previa experiencia en el evento. Por segundo año consecutivo, uno o ninguno de los competidores había competido anteriormente. Sin contar el año inaugural (1985), también ocurrió en 1987 y 1989.

Los protagonistas del Derby del 2018 se combinan para 631 cuadrangulares en sus carreras en las ligas mayores, la menor cantidad para una versión de al menos ocho participantes. La marca anterior era de 649 y fue establecida el año pasado en Miami.

Sin embargo, Harper y su grupo de “novatos” se combinaron para sacar 221 pelotas en una noche caliente en la capital de Estados Unidos, para quebrar la marca de todos los tiempos, que era de 203 en 2016, cuando la competencia se celebró en el Petco Park de San Diego.

En la primera ronda: Rhys Hoskins, de los Filis de Filadelfia, derrotó 17-12 al venezolano Jesús Aguilar, de los Cerveceros de Milwaukee; Schwarber superó 16-15 a Alex Bregman, de los Astros de Houston; Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, superó 17-16 al puertorriqueño Javy Báez, de los Cachorros, y Harper montó un show espectacular para superar 13-12 a Freddie Freeman, de los Bravos de Atlanta.

Tanto Muncy como Harper sobrepasaron a sus rivales cuando aún tenían tiempo pendiente en el reloj de cuatro minutos.

En las semifinales, Schwarber superó a Hoskins 21-20 haciendo el swing ganador justo cuando expiraba el tiempo en el reloj, mientras que Harper eliminó a Muncy 13-12 con 1 minuto y 11 segundos de saldo en el cronómetro.