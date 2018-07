Rumoran romance entre Jolie y Downey Jr.

Los actores han mantenido encuentros informales en Londres para negociar posibles proyectos y para compartir varias de sus experiencias en Hollywood

Angelina Jolie se ha visto con Robert Downey Jr. para discutir futuros proyectos cinematográficos, y fuentes afirmaron a Radar Online que la actriz se siente atraída hacia él.

“Se han estado juntando mucho por eso, y dado que él es muy guapo, no hay duda de que le está haciendo sentir mariposas a ella”, comentó una fuente.

Otro informante dijo que Jolie idolatra a Downey Jr. y lo encuentra muy hilarante, y agregó que el actor ama que ambos comparten vivencias similares.

Downey Jr. contrajo matrimonio con su mujer, Susan, desde 2005, con quien comparte dos hijos: Exton Elias y Avril Roel, y aunque los testigos dicen que Jolie sabe cómo salirse con la suya, con Downey Jr. la situación no tendrá futuro.

“Desafortunadamente para Angie, no se encuentra de suerte. Robert es completamente fiel a su esposa y el enamoramiento es totalmente unilateral”, añadió una fuente.