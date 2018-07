Rinden homenaje a policías asesinados

Los tres policías que fueron asesinados el sábado pasado en Huehuetlán el Grande fueron sepultados ayer en Acatzingo.

Familiares demandaron justicia, pues aún no se haya establecido en la causa por la que los oficiales fueron asesinados.

También reprocharon que las autoridades no les hayan dado ninguna ayuda económica luego de los crímenes ocurridos en la colonia Agrícola en Huehuetlan el Grande.

Los cuerpos de Héctor Alberto, Nicanor Pedraza y Sali Judith fueron entregados a sus familiares la madrugada del domingo y después fueron llevados a su ciudad de origen, para las exequias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los tres fueron asesinados a balazos en una emboscada y, según las diligencias, intentaron escapar, pero sólo lo lograron el Tesorero municipal y otro uniformado.

La madrugada del sábado, al menos 15 hombres armados emboscaron a las víctimas, quienes realizaban un recorrido en la zona.

De acuerdo con la FGE, los responsables viajaban a bordo de dos camionetas, las cuales no fueron identificadas.