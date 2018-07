Muere Frank Romero, otro ex miembro de Locomía

Falleció a causa de una infección bacteriana en Huelva. Santos Blanco, quien también perteneció al grupo, murió el pasado 15 de junio a los 46 años de edad

Frank Romero, ex integrante del grupo Locomía, falleció a causa de una infección bacteriana en Huelva, España, reportó El País.

Santos Blanco, quien también perteneció a Locomía, murió el pasado 15 de junio a los 46 años de edad; la causa de su muerte no se ha especificado, sus familiares informaron que no se despertó.

Romero, también actor, guionista y presentador, formó parte del grupo durante sus últimos años, mientras que Blanco fue uno de los integrantes de la banda original.

El cantante estaba inmerso en varios proyectos tanto de teatro como musicales: el pasado mes de mayo presentó su single “You Are All My Life” y participaba en la representación del musical Nine, el cual protagonizaba interpretando a Guido Cotini.

Frank Romero estaba además a cargo de una escuela de arte dramático en Huelva, ciudad donde será enterrado.

El grupo Locomía ganó fama en la década de los noventa por sus bailes y vestimentas que incluían grandes hombreras y abanicos.

El conjunto de electro pop comenzó tocando en la discoteca KU en los ochenta.