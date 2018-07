Los banqueros siguen “montados en su macho” y no pagan seguridad

Dicen que mal empieza la semana para quien ejecutan en lunes y eso ni más ni menos ocurrió con un hombre de 31 años, quien “madrugó” a una institución financiera en una plaza comercial del sur dela ciudad, en donde sometió a las empleadas que iban ingresando y les exigió el dinero.

“El angelito” posiblemente no se dio cuenta de la hora o ignoraba que la bóveda se abre ya que está abierto al público y en ese momento faltaban 45 largos minutos para que los empleados de Banorte abrieran sus puertas en la plaza comercial Patio ubicada al suroriente de la ciudad.

La cuestión aquí es ¿cómo es posible que cualquiera pueda ingresar a una sucursal bancaria y someta a sus empleados?, indudablemente urge contar con seguridad privada, tal y como lo afirmó el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales.

Y fue más allá al asegurar que las citadas instituciones bancarias tienen grandes ganancias y por supuesto que pueden pagar a guardias privados para que resguarden sus instalaciones e incluso, señaló que en Hermosillo hay una sucursal a la que nunca han asaltado porque si ha invertido en vigilancia privada.

Ojalá que los directivos de las instituciones bancarias no estén esperando que ocurra una tragedia con algún cliente o trabajador, para entonces sí, poner remedio a la precaria seguridad.

El hombre mantuvo en jaque por más de tres horas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ocasionó el cierre de uno de los cuerpos del bulevar Manlio Fabio Beltrones, antes De los Ganaderos y que gran cantidad de curiosos se aglomerara frente a la citada institución bancaria.

El sujeto armado con un cuchillo mantuvo durante ese tiempo el arma en el cuello de una de las trabajadoras, mientras que otras tres estuvieron también cautivas ante el riesgo de que cualquier movimiento brusco ocasionara que el individuo dañara a su compañera de trabajo… Fueron momentos de intensa tensión y de un diálogo continuo con el hampón.

Finalmente, el individuo pudo ser desarmado cuando la empleada aprovechó un descuido y lo empujó, lo que aprovecharon los agentes municipales con los que estaba dialogando para ingresar y dispararle en tres ocasiones, para posteriormente llevarlo a recibir atención médica, sin embargo, falleció en el trayecto.

¿Qué empujó a un hombre a una acción tan desesperada como esa? No lo sabemos, no parecía que estuviera bajo los influjos de las drogas, no sabemos qué pasó por su cabeza, solo que pidió un arma de fuego para quitarse la vida y finalmente, el deseo se le cumplió y ya no está con nosotros… Por suerte las trabajadoras salieron ilesas, pero con gran susto.

Toma de rehenes en banco segunda ocasión que ocurre en Hermosillo

La toma de rehenes por parte de un asaltante, es la segunda ocasión que ocurre en esta capital, al menos desde que tenemos memoria, ya que a principios de esta segunda década del siglo XXI, un hombre ingresó a una sucursal de Bancomer en la colonia Olivares, en donde fue abatido por elementos policiacos.

En aquella ocasión incluso se le quiso responsabilizar del asesinato de la reportera gráfica de Notimex, Myrna Denisse Ramos Delgado, aunque finalmente la Procuraduría de Justicia, en aquel tiempo con Abel Murrieta a la cabeza, admitió que no tenía ninguna relación un caso con otro.

Sabemos que en Nogales, también un hombre tomó rehenes en una sucursal bancaria, pero en el caso de ayer, es decir “son hechos aislados, pero frecuentes” como en su momento dijo un procurador de justicia…

