Deben cuidar que no les gane el protagonismo a los morenistas

¿Quiénes son los encargados de elaborar leyes y reformas a la Constitución? Por si no lo sabe, son los diputados, que en el caso de la Constitución Política de Sonora, le corresponde a los legisladores locales, pero al parecer eso lo desconoce el dirigente de Morena, Jacobo Mendoza Ruiz.

Y es que el dirigente del partido que obtuvo mayor votación el 1 de julio pasado, cuyos candidatos ganadores asumirán el cargo, en el caso de Sonora, en septiembre próximo, afirma que “alguien” les alertó que se realizarán reformas constitucionales y está pidiendo “conocer a fondo” las mismas, pese a que actualmente no tienen representación en el órgano legislativo… Es decir, quieren tomar decisiones desde antes de estar en el poder…

Hasta donde sabemos, la reforma que se envió es la relativa a la Ley del Transporte, que aunque fue una de las banderas que enarbolaron varios candidatos, la propuesta se estaba “cocinando” desde principios de año, por lo que se no se le puede apropiar ninguna de las futuras autoridades.

Creo que los gobernantes electos “no deben perder el piso”, ya tendrán mucho tiempo para hacer su chamba y no querrán que antes de terminarla, quien los vaya a sustituir, los esté empujando y pidiéndoles cuentas que no les corresponden.

El tiempo que dura el poder es corto, hay quienes ni siquiera terminan la administración cuando ya están aspirando a otros cargos o, en el caso de los funcionarios, hay quienes no dan resultados y les “piden la bola”, por lo que no es bueno marearse con el poder que todavía no tienen y que es efímero.

Ejemplos tenemos muchos y de todos los partidos políticos, no solo en Sonora, sino en el resto del país y hasta en el extranjero… Por favor, que no les gane el protagonismo.

Inicia el periodo vacacional con aparatosos accidentes de tránsito

Apenas ha iniciado el periodo vacacional de verano y ya tenemos en destinos turísticos de Sonora aparatosos accidentes, que por suerte todavía no cobran la vida de alguna persona y lo ideal sería que así continuara.

Lamentablemente la experiencia nos indica que es utópico pensar que todos seguirán las recomendaciones y no formarán parte de la estadística roja de esta temporada vacacional de verano.

Por lo pronto, este sábado en esta capital ocurrió un percance que por suerte no cobró la vida de ninguna persona al quedar atrapada una familia en las aguas de un arroyo en un camino que lleva de San Pedro El Saucito a la Mesa del Seri.

Cuántas recomendaciones han hecho las autoridades para que los conductores no se confíen porque traen un pick up u otro vehículo potente, ya que de igual forma, la fuerza de la corriente se los lleva y lamentablemente hemos tenido accidentes de consecuencias fatales.

En el vecino puerto de Guaymas, también ocurrió un aparatoso accidente en el que chocaron dos vehículos y en uno de ellos viajaban siete personas, entre ellas menores de edad, quienes por suerte sufrieron lesiones y vivieron para contarlo.

El detonante fue la imprudencia de uno de los conductores que no respetó la luz del semáforo e impactó la unidad en la que viajaba la familia.

No eche en saco roto las recomendaciones de las autoridades, cuide a su familia y cuídese usted también para que tenga unas vacaciones que dejen gratos recuerdos y no se conviertan en tragedia.

Correo electrónico [email protected]