Exigen autoridades de Seguridad Pública a banqueros a que contraten su propia policía

Este lunes se registró otro asalto bancario en Hermosillo, en donde el presunto asaltante fue muerto a balazos por agentes de la policía municipal. El sujeto llegó muy temprano a la institución Banorte, ubicada en Plaza Patio o Plaza Sendero, tratando se llevarse el dinero de las cajas, tomando como rehén primero a una cajera, después fueron dos y, según informes oficiales, llegó a tener hasta cinco rehenes. Finalmente, no robó nada, pero sí murió el individuo acribillado por agentes policiacos, luego de que este – el asaltante -, dejara en libertad a sus rehenes.

Si ya había liberado a sus víctimas, ¿para que lo matan?, mejor lo hubieran convencido de que se entregara, o lo hubieran desarmado los “expertos” policías que son capacitados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, para que sepan qué hacer en estos casos. Para las autoridades fue más fácil quitarle la vida y así no hay problemas en futuras investigaciones, si es que se investigan. Había muchos agentes policiacos en las afueras del banco, todos armados “hasta los dientes”. De este hecho, solo tendremos la información de la policía municipal.

El director de Seguridad Pública Municipal, Andrés Suilo Arozco, para quitarse un poco “la bronca y lavar sus culpas”, les echó la culpa a los banqueros por no contar con policías bancaria. Dijo que a los banqueros no les costaría nada tener cuando menos dos policías en cada banco, para sí evitar que los agentes municipales atendieran los llamados de emergencia para atender los asaltos bancarios. Creo que es su obligación es atender los llamados de la sociedad, ricos y pobres. Algunos bancos cuentan con guardias de seguridad, pero son personas no aptas para actuar en estos casos.

Los agentes policiacos bancarios deben de ser personas preparadas para atender este tipo de situaciones, especializadas en el manejo de armas, largas y cortas, y explosivos. Los agentes que en ocasiones se miran en los bancos son personas que acudieron a las empresas que contratan a policías auxiliares, pero sin ninguna capacitación paramilitar, o militar.

En otros tiempos los utilizaban para “sacar borrachos” de las fiestas o centro de baile. Ahora, creo, que los policías auxiliares no se atreven a sacar de una fiesta a borrachos que se pongan “pesados”.

Vamos a ver qué tanto le hacen caso a Suilo Orozco, a lo mejor los banqueros aceptan su propuesta y contratan policías expertos para evitar asaltos en los bancos, pero, sobre todo, evitar que gente inocente pierda la vida en ese tipo de hechos violentos…No es la primera vez que un jefe policiaco exige que los banqueros tengan su propia policía. Policías reales, de carrera, para que eviten los asaltos, protejan a los clientes y al personal de las instituciones bancarias.

“Truena” García Morales contra banqueros y grandes empresas

También el secretario de Seguridad Pública estatal, Adolfo García Morales, señaló que mientras los bancos no pongan guardias de seguridad que salvaguarden sus instituciones, seguirán los asaltos. El responsable de evitar la delincuencia, fue más allá, y le echó la culpa a los reporteros que no cuestionan a los banqueros sobre le tema, debido a que sus empresas les venden publicidad a los bancos. Los dueños de los bancos ganan mucho dinero y podrían pagar guardias de seguridad.

García Morales dijo que lo mismo pasa en los grandes almacenes, donde no es posible que no tengan guardias de seguridad a pesar de que manejan grandes valores. Fue claro al señalar que no se pueden destinar a policías municipales, ni estatales para la seguridad de los bancos y de las grandes empresas…Más claro no podría ser el secretario de Seguridad Pública estatal.

Como una farsa calificó Célida López municipalización del transporte

Como lamentable calificó la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, la supuesta municipalización del transporte, por la falta de discusión con la ciudadanía sobre el tema. Se reciben, dijo, obligaciones de pago de subsidios y tarifa, pero nunca se otorgan facultades al Municipio, una vez más se piensa en todo menos en beneficiar al usuario del servicio.

El pasado viernes la recién electa Presidenta Municipal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, mostró su beneplácito por el anuncio que hiciera el Director del Transporte en el Estado, Carlos Morales Buelna, ya que retomaba la propuesta que Morena y ella misma realizaron para que el servicio colectivo pasara a manos del Ayuntamiento.

Dicho anunció lo tomó con reservas, pues se esperaba el análisis de dicha propuesta, la cual fue presentada y autorizada este lunes sin que fuera revisada de manera previa a la ciudadanía, organizaciones civiles y menos por las autoridades entrantes. El dictamen de la nueva Ley de Transporte de Sonora entregará a los municipios la responsabilidad de vigilar el servicio de transporte urbano y los taxis colectivos.

Pero en dicho dictamen no se consideró la decisión de conceder o cancelar las concesiones vigentes o futuras, la cual quedó en manos del Gobierno del Estado. La iniciativa entregada por el Ejecutivo estatal, contempla la eliminación del Fondo para la Modernización del Transporte, la Dirección General del Transporte y el Consejo Ciudadano del Transporte, mientras crea la Comisión Estatal del Transporte.

“Es muy lamentable que no exista discusión previa del dictamen que promueve la supuesta municipalización del transporte, una vez más se simula y se le da la espalda a la consulta ciudadana y no se escuchan las opiniones de los expertos”, destacó. Esta iniciativa, reiteró, es una farsa.

Nuevamente se notó la falta de alcantarillas en Hermosillo

Nuevamente las calles y bulevares de Hermosillo se convirtieron en ríos, causando problemas viales y muchos vehículos “tirados” al mojárseles el alambrado. Ojalá que a la próxima presidenta municipal la haya “agarrado” el agua en circulación por nuestra bella ciudad, para que conociera la falta de drenaje pluvial. En los bulevares Luis Encinas y Abelardo L. Rodríguez, era tanta el agua que a los automóviles le llegaba casi a la ventana de la puerta. Además, las corrientes eran muy fuertes que hasta de movían los autos compactos. No sé qué tanto llovería. Qué bueno.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.