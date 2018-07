No se respeta la voluntad del pueblo; Ana Guevara ni Durazo ocuparán sus cargos de elección

Los partidos políticos no son tan democráticos como lo pregonan, porque al llegar al poder de convierten en dictaduras. Ejemplos hay muchos, pero como muestra les presentaré dos botones, los casos de Ana Gabriela Guevara Espinoza y Alfonso Durazo Montaño. Ana, después de ganar la elección a diputada federal por Nogales, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la “destituye” antes de tomar protesta como legisladora, nombrándola titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). ¿Y, la decisión del pueblo que votó por ella?

Otro es Durazo Montaño, que ganó la elección a Senador de la República, junto a Lilly Téllez García, López Obrador lo nombró Secretario de Seguridad Pública en el país. ¿Entonces, cómo se le explica al pueblo, a la ciudadanía, que su voto no cuenta? El presidente electo está obligado a respetar la voluntad ciudadana y en estos dos casos de Sonora no lo está haciendo. A lo mejor ni Alfonso quiere convertirse en policía, o Ana Gabriela en dirigente del deporte en el país. En los dos casos tendrán que ocupar los cargos como legisladores los candidatos suplentes.

La ciudadanía no votó por los suplentes, sino por Ana Gabriela y Alfonso; no es lo mismo manejar un auto, que ir de copiloto, o, atrás que en ancas, como diría el ranchero. El caso es que los políticos hacen lo que les da la gana cuando llegan al poder. No son los únicos casos que existen en el estado, así ha sido siempre, no es algo nuevo. A lo mejor hacen mejor papel como policía (Alfonso), o en el deporte, en el caso de Ana Gabriela, pero ese no es el asunto. Los casos son de dos candidatos que fueron electos por mayoría de votos ciudadanos y los dejarán “colgados”.

Los ciudadanos no saben de “acuerdos en lo oscurito”, ellos quieren ver a sus candidatos ganadores en los puestos públicos para lo que fueron electos el pasado 01 de Julio. ¿A quién le pidió permiso López Obrador para quitarle la diputación federal a Ana Guevara, o, la senaduría a Alfonso Durazo? Creo que los políticos, más el próximo presidente de la República, no debe de violentar la ley y respetar la decisión del pueblo, la decisión de la ciudadanía que se volcó a votar. No he tenido conocimiento de que los excandidatos le hayan pedido permiso al pueblo.

Habrá relación cordial con la Gobernadora Claudia Pavlovich: Alfonso Durazo

Una relación política y de cordialidad es la que se mantendrá con la Gobernadora del Estado dijo Alfonso Durazo Montaño, propuesto para ser el secretario de Seguridad en el Gobierno federal entrante. Durazo Montaño habló hoy en rueda de prensa de la reunión sostenida con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. A pesar de los momentos “ríspidos”, como señaló Durazo Montaño, que hubo el proceso electoral, habrá una relación cordial.

Explicó que fue un encuentro donde se mostró madurez política para “darle vuelta a la página”. “Mostramos capacidad, ambos, madurez política suficiente para darle vuelta a la página con el ámbito de sumar esfuerzos en beneficio del Estado, hicimos el acuerdo de mantener una comunicación permanente y también de mantener una relación política en un marco de juego limpio y de cartas sobre la mesa”, aseveró Durazo.

En relación a la propuesta de nombrar a un representante del Gobierno Federal en cada estado, indicó que se aplicará con el fin de reducir costos y con la indicación de que no se altere la eficacia en la prestación del servicio. “El objetivo de aglutinar y compactar la estructura federal en los estados; poner un solo titular tiene el objetivo de reducir los costos del aparato público estatal, tenemos la indicación de compactar las estructuras administrativas en un 70%, dijo.

Jorge Taddei, quien tendrá la representación del Gobierno Federal en Sonora como coordinador estatal, afirmó que el objetivo es que los programas lleguen a los beneficiarios y evitar la corrupción. Además, mencionó que, de acuerdo a lo informado por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a partir de septiembre visitará todos los estados y para ese momento se deberá tener un análisis y plan de trabajo de los cambios en delegaciones Sonora.

“Tenemos que trabajar de aquí a diciembre en un esquema que nos permita definir qué funciones se mantienen, qué duplicidad de funciones hay que evitar; tenemos la sospecha que esta duplicidad de funciones se daba y prestaba a la corrupción”, añadió.

Jacobo Mendoza, dirigente estatal del partido Morena, quien también estuvo en la rueda de prensa y habló del trabajo que se hará en Sonora. La próxima semana se reunirá con los demás representantes de cada estado para definir los planes de trabajo y afirmó que hay muchas personas interesadas en trabajar en este nuevo esquema.

En Hermosillo se prohíbe conducir un auto con aliento alcohólico; son 7 mil pesos de multa

El sábado tuve un día de descanso horrible, ya que en mi casa (su casa, dirían los chilangos), durante la llovizna que se presentó durante la tarde, se registraron siete apagones de energía eléctrica, imagínese usted sin aire acondicionado y sin televisión, no quedó de otra más salir en busca de un refugio en donde vendieran “aguas” frescas. Dos, tres cheves y ya, porque en Hermosillo está prohibido tomar bebidas alcohólicas, ni para refrescarse y calmar un poco al cuerpo para contrarrestar los más de 45 grasos centígrados a la sombra.

En Hermosillo ya no se debe conducir un auto si usted presenta aliento alcohólico, dos o tres cervezas, porque los agentes policiacos colocan retenes en toda la ciudad, costando la multa siete mil pesos, más cargos de grúa y otros agregados, como hablarles “golpeado” a los jenízaros, porque eso lo califican como falta de respeto a la autoridad. No es necesario andar borracho, no, simplemente con traer aliento alcohólico. Esta información es para usted que viene de fuera de la ciudad. En Puerto Peñasco te multan si no tomas, es una exigencia por parte de las autoridades.

Se bajará el sueldo López Obrador; ganará108 mil pesos al mes; Peña Nieto gana 270 mil pesos

Andrés Manuel López Obrador, candidato electo de México, informó que como presidente de la República ganará 108 mil pesos mensuales. En un informe, detalló que el presidente Enrique Peña Nieto recibe 270 mil pesos mensuales. “Voy a recibir el 40 por ciento de lo que recibe actualmente el presidente Peña y cumplo con esto con el compromiso de que iba ganar menos”, afirmó.

Esta promesa forma parte del Plan de Austeridad Republicana, que consta de 50 puntos que este domingo dio a conocer López Obrador y que busca acabar con los privilegios de los funcionarios y potenciar el ahorro de la administración pública para reconducir los recursos al gasto social.

Agregó incluso que quería bajar su sueldo “un poco más” pero que, de acuerdo con este programa, ningún funcionario va a poder ganar más que el presidente. De esta manera, no quería afectar en excesos a futuros funcionarios que hoy ganan más “en universidades o empresas”. “Si yo bajaba más mi sueldo, se iban a resentir más. Soy moderado, no soy radical”, apuntó.

Del lunes 16 hasta el jueves 19 de julio, López Obrador tomará cuatro días de descanso.

Del lunes 16 hasta el jueves 19 de julio, López Obrador tomará cuatro días de descanso.