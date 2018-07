Llega Villanueva a 19 jonrones

El jalisciense no logró evitar la derrota de su equipo ante los Cachorros de Chicago

Christian Villanueva disparó su décimo noveno jonrón de la temporada, pero no evitó la derrota de los Padres.

Jon Lester ganó por octava vez en nueve aperturas, Jason Heyward impulsó dos carreras y los Cachorros de Chicago barrieron ayer a San Diego con una victoria por 7-4.

El tercera base de los Padres, que se fue 3-2, se posicionó en la quinta posición entre los mexicanos con más palos de vuelta entera antes del Juego de Estrellas al quedar en el octavo sitio entre los jonroneros de la Liga Nacional.

Los Cachorros tomaron una ventaja de 5-0 luego de dos innings contra el novato zurdo Eric Lauer, quien se quedó a un out de su primer juego completo en el triunfo 4-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles en su apertura anterior.

Fue más que suficiente para Lester (12-2), quien ponchó a siete en cinco entradas y un tercio. El zurdo seleccionado al Juego de Estrellas permitió tres carreras y seis hits mientras mejoraba su marca a 10-1 en sus últimas 12 aperturas.

Lauer, en tanto, se metió en problemas pronto y a menudo. Enfrentó a siete bateadores e hizo 37 lanzamientos en el primer episodio, cuando el boricua Javier Béez y Addison Russell pegaron sencillos y Ben Zobrist impulsó una carrera con una rola para out. Heyward pegó sencillo productor de dos anotaciones en el Segundo capítulo.

Eso fue todo para Lauer (5-6), que permitió cinco imparables, ponchó a tres y caminó a uno