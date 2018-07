Festejan franceses con sombrero charro

Los campeones del mundo causaron furor con el emblemático atuendo

Mientras los más afamados del combinado francés daban entrevistas, él aprovechó para presumir su sombrero de charro.

El delantero francés, Thomas Lemar, salió a la zona mixta con un sombrero mexicano en la cabeza, sin parar de sonreír por ser campeón del mundo y por la ocurrencia.

“No sé quién me lo puso hace rato allá adentro (vestidor), lo traían de un lado a otro y luego me lo pusieron. A mí se me hizo muy bonito y me lo traje”, expresó Lemar al preguntarle la razón de traer el sombrero.

Al detenerse a hablar de ese tema, el jugador del Mónaco no se escapó de la prensa francesa respecto a ser campeón del mundo.

“Hemos demostrado que fuimos el equipo con mejor respuesta a la alta competencia. Tuvimos una organización impecable en este partido y en el torneo, procuramos siempre el juego colectivo, en cada partido pusimos objetivos para realizar en la cancha y tanto en los resultados como en el funcionamiento obtuvimos siempre lo que pretendíamos”.

“Estoy agradecido de haber estado en este equipo y la decisión de no jugar tanto tiempo creo que es respetable, el entrenador es el que decide y todo ha sido en función de un buen trabajo colectivo”

Fue regalo de aficionado mexicano

El sombrero de mariachi que causó sensación en el vestidor de Francia fue un obsequio de un aficionado mexicano.

Juan Pablo Abraham le regaló el sombrero al defensa Benjamín Mendy, en fotografías que publicó en su cuenta de Twitter (@abraham_juanp) se ve el intercambio con el jugador de Les Bleus quien entregó su playera a cambio de la indumentaria de mariachi.

“Gracias por aceptar el sombrero @Benjamin disfruta el mejor sombrero del mundo. Viva México”, escribió en Twitter.

“Ahaha gracias a vos”, respondió el jugador.

Paul Pogba publicó en su historia de Instagram los festejos en el vestuario francés con el sombrero puesto a lado de Antoine Griezmann quienes festejaron diciendo frases con exabruptos mexicanos.

La cuenta de Twitter del aficionado solo se han publicado 4 tuits y todos son en referencia al intercambio que tuvo con el jugador campeón del mundo