Piden apoyo para retirar escombros

Dany Ortega

A casi un mes de que las paredes de la casa marcada con el número 563 de la calle San Pedro, en la colonia Miguel Hidalgo, fue destruida, los vecinos cercaron el predio pero los escombros permanecen en la vía pública ante el nulo apoyo de las autoridades.

Además hay basura acumulada y animales muertos del cual emanan fétidos olores, situación que provoca frustración entre los vecinos de ese sector.

Algunas personas que el inmueble fue habitado durante cuatro años por vándalos quienes acumulaban desechos y creaban inseguridad en los vecinos; eso se resolvió pero ahora queda la preocupación de que por la basura se cree un foco de infección.

Héctor Sánchez, vecino quien ayudó a derribar y cercar la casa, mencionó que lo hicieron porque los vándalos ya habían saqueado y desmantelado varias viviendas y ahí se ocultaban.

“Hasta golpes de los malvivientes me tocaron, no hubo más remedio, cuando pusimos una demanda los de la Procuraduría nos dijeron que procediéramos a retirar todo lo que había en el terreno y que los dueños, quienes no se han presentado, iban a hacer una reparación de daños”, indicó.

Reveló que ya han acudido varias veces a Servicios Públicos para solicitar que recojan la basura acumulada en la vía pública, pero hacen caso omiso.

“Aquí andan todavía los vándalos rondando porque la policía no se los lleva, no podemos salir a gusto a trabajar porque tenemos el miedo de que se metan de nuevo a nuestra casa”, reiteró.

A su vez, Irma Cortez vecina de la calle San Pedro manifestó que anteriormente les afectaba en cuanto a robos debido a que fue víctima de los amantes de lo ajeno en varias ocasiones y aprueba que el vecino haya cercado el terreno.

“Me parece bien que hayan cercado, varias veces robaron en mi casa y prendían fuego en ese solar, el cual teníamos que apagar los vecinos hasta altas horas de la madrugada por miedo a que se incendiaran nuestras viviendas, pero ahora con la basura en la calle personas de otras colonias vienen a tirar aún más, junto con perros muertos, en lugar de disminuir, está creciendo el problema y además de cucarachas salen animales peligrosos como alacranes y viudas negras”, expresó.

“Tenemos miedo de inundarnos cuando llueve porque el escombro obstruirá la calle, además de las infecciones que traen los olores de los desechos” señaló Guadalupe Rodríguez.

Varios vecinos de la calle San Pedro exhortan a las autoridades a que pongan atención en la problemática que se vive desde hace varios años en el sector e invitan a los vecinos de otras colonias a no contribuir al problema.