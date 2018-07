Luchan contra el maltrato animal

“Ángeles Perrunos” es una organización civil que se dedica a rescatar perros en situación de calle, especialmente a los que han sufrido de maltrato o sufren de alguna enfermedad.

La presidenta de esa organización, Doris María Díaz, aseguró que este trabajo que realiza en conjunto con otras 25 personas que son amantes de los animales, donde cada miembro se encarga de rescatar perros callejeros para darles atención médica y después ofrecerlos en adopción.

Ante ello, ayer iniciaron con una actividad denominada “Perrotón”, en el parque Madero, y cuyo objetivo es ayudar a que los voluntarios puedan rescatar a más perros y gatos.

Para ello requieren de medicamentos para perros, croquetas y diferentes artículos que sean de utilidad para poder atender a las mascotas enfermas o maltratadas.

Agregó que es una tristeza que las autoridades no cumplan las leyes de maltrato animal, ya que afirma que cuando ha reportado una situación los oficiales le comentan que no puede procesar el caso ya que no “agarraron” al agresor “in fraganti”, es decir, en el momento de la agresión.