Dos oros para México en Campeonato del Mundo Sub 20

México ganó dos medallas de oro en el quinto día de Campeonato del Mundo Sub 20 que se realiza en Tampere, Finlandia.

Primero fue la chihuahuense Alegna González, quien ganó el oro en los 10 mil metros en caminata con un tiempo de 44:13.88 minutos, seguido de la turca Meryem Bekmez y la ecuatoriana Glenda Morejón.

“Este era mi objetivo, por el que me había preparado, aunque sabía que iba a tener rivales muy fuertes”, comentó la marchista quien en mayo pasado ganó la prueba en la Copa del Mundo de Taicang, China.

Mientras que horas después Roberto Vilches se llevó la presea áurea que comparte con el griego Antonios Merlos pues ambos tuvieron una marca de 2.23 metros con una sola falta en el salto de altura.

“He trabajado muy duro para llegar a mi máximo nivel para ganar aquí. Fue una de las competencias más duras que he tenido, entonces no me molesta compartir la medalla”, comentó el mexicano quien llegó a la competencia con la mejor marca del año sub 20 de 2.26 metros.

Mañana terminan las competencias en el Campeonato del Mundo Sub 20, pero sin la participación de mexicanos.