CONFIRMADO: Yuri tendrá su serie biográfica

A dos días de que concluya la primera temporada de Luis Miguel La Serie, ya estás pensando qué otra serie verás, mientras te decides es importante que te enteres: ¡Yuri tendrá la suya!

En declaraciones para el programa HOY, la jarocha adelantó que próximamente trabajará en el proyecto.

“Dentro de dos semanas ya me siento para dictar, porque yo no soy la que escribo, no se escribir ese tipo de cosas. Van a salir a la luz muchas cosas, obviamente tengo que hablar de mis amores, tengo que hablar de los momentos difíciles, tengo que hablar de los momentos padres, pero también que la serie de un mensaje”, indicó.

Señaló no estar preocupada por las criticas que va a generar: “soy una mujer transparente, no le tengo miedo a la gente”. Adelantó que serán tres actrices quienes la interpreten hasta llegar a la actualidad ya que ella también participará en la historia. “Voy a estar en el casting de quién va a ser la Yuri chiquita, la Yuri adolescente, la Yuri treintona y obviamente la Yuri cincuentona la voy a hacer yo, que mejor que yo la interprete porque ahora si que voy a echar la lágrima porque sé que eso me va a hacer como una catarsis”.

No obstante, aún no hay fecha de lanzamiento.

Fuente: SDP noticias