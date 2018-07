Tal vez en algún momento, por ti o algún familiar has llegado a escuchar sobre la presión diferencial y no entiendes mucho de qué se trata, pues ubicas solo lo que es la presión arterial pero no sabes bien si la diferencial está relacionada o no. Te explicamos de qué se trata.

Cuando utilizamos el baumanometro para conocer los niveles de presión arterial, hay dos medidas o números que ponemos atención, se trata del número superior que indica la presión máxima que ejerce el corazón cuando late o lo que conocemos como presión sistólica.

Y, también anotamos el número inferior, correspondiente a la presión que hay en las arterias entre un latido y otro, también conocida como la presión diastólica.

Ahora, la presión diferencial es la diferencia numérica entre la presión sistólica y la diastólica, te ponemos un ejemplo.

Te has estado sintiendo un poco mal y vas al servicio médico a que “te chequen la presión”, tu presión arterial es 120/80 (120 de sistólica y 80 de diastólica), entonces si quedamos que la presión diferencial, es como su nombre lo indica, la diferencia de ambas. Estamos hablando que tu presión diferencial es de 40.

¿Qué es la presión diferencial?

¿Por qué es importante saber estos niveles?

De acuerdo a Clínica Mayo, conocer los valores de presión diferencial puede ser un indicio de cómo está nuestra salud y predecir ataques cardíacos o enfermedades cardiovasculares, pues menciona que adultos mayores de alrededor de los 60 años y con una presión diferencial superior a 60, es una llamada de atención porque existe riesgo latente de ataque cardíaco.

Por su parte, si la presión diferencial está por debajo de los 40, podría ser señal de que algo no está funcionando correctamente en el corazón.

Para cuidar nuestra salud, es importante conocer de forma regular tanto los niveles de presión arterial y con esto sacar el cálculo de la presión diferencial, además tu médico podrá indicarte cuáles son tus niveles regulares y cuáles deben ser señal de alerta para una atención oportuna.

Fuente: Salud 180