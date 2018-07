Qué buena que se buscará un cambio en nuestro país; ojalá sea para bien de todos

El dirigente del PAN en el país, Damián Zepeda Vidales, después de la derrota sufrida por su partido en las pasadas elecciones, ahora pretende correr a todos los traidores que votaron en contra de sus candidatos, en donde señala al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y al senador Ernesto Cordero. Creo que la derrota va más allá, no creo que estos dos personajes de la política y militantes del blanquiazul, tengan algo que ver con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, PT y PES. El triunfo fue arrollador, porqué, no sé.

El triunfo de López Obrador y los demás candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” en todo el país, todavía no logramos digerirlo muchos; estábamos conscientes que podría ganar el Peje, pero no todos, o la mayoría de los candidatos. Lo único que podría ser es que la ciudadanía estaba molesta y muy enojada de los gobiernos del PRI y PAN, buscando una otra opción para cambiar. Ojalá que esta decisión sea la correcta y no nos equivoquemos nuevamente. Todos los cambios son buenos, en ocasiones resultan muy dolorosos, pero se aprende de ellos.

Llegarán a los puestos públicos personas no prepararas para ocuparlos, pero así es la democracia, no siempre se eligen a los mejores hombres y mujeres. Ojalá los asesores de la coalición “Juntos haremos historia” los capaciten a los nuevos alcaldes, senadores, diputados federales y locales. En verdad, dentro de los ganadores de las elecciones del pasado 01 de julio va gente de toda y ya no se puede dar marcha atrás. Es cuestión de prepararlos bien, porque no crea usted que los funcionarios actuales son “muy truchas” que digamos, son iguales de ignorantes. No todos, claro.

¿Queremos democracia?, hay que practicarla todos los días, porque es preferible equivocarnos que volver a la dictadura que siempre ha imperado en nuestro país, en donde se cumplen los caprichos y la voluntad de los gobernantes. Esto lo vemos a diario en los municipios, estados y, a nivel nacional, en donde los funcionarios de primer nivel, gobiernan con el “garrote” en sus manos, lesionando a gente inocente que no puede defenderse por temor a las represalias y hasta perder la vida. Qué bueno que habrá cambios en nuestro país, para bien o para mal, no imparta.

Pretende Gobierno del Estado pasar el transporte público a los municipios

El Gobierno del Estado pretende pasar la responsabilidad del transporte público de ruletero (camiones) y taxis colectivos, a los ayuntamientos, supuestamente en beneficio de la ciudadanía, por tal motivo, presentó al Congreso del Estado una iniciativa que suple a la actual ley 149 y transfiere a los municipios la operatividad del sistema del transporte, indicó Carlos Morales Buelna.

El Titular de la Dirección General del Transporte (DGT), señaló que con esta iniciativa se plantea adecuar el marco normativo a las circunstancias actuales de cada municipio, atendiendo necesidades de los ciudadanos, con lo que los Ayuntamientos adquirirían facultades para el diseño operativo de rutas, horarios de servicio, cantidad de unidades en cada ruta, entre otras.

“Este planteamiento definitivamente permitirá a los Ayuntamientos atender de manera integral y más expedita, las necesidades de los usuarios, y, en consecuencia, consideramos, se atenderán las necesidades particulares de los ciudadanos de cada municipio”, afirmó. Hay que recordar que este servicio ya fue de la comuna en Hermosillo y resultó un rotundo fracaso.

Explicó que la nueva normatividad tiene como objetivo dar atribuciones y facultades necesarias a los municipios para normar, coordinar, aprobar y diseñar el programa de operación del servicio transporte urbano y taxi colectivos, así como vigilar, fiscalizar y sancionar cuando la prestación de este servicio este fuera de la ley.

Así mismo emitirán su opinión sobre la determinación y modificación de las tarifas de los servicios públicos de transporte urbano, masivo y alquiler colectivo que se presten dentro de su demarcación territorial…Creo que el Estado se quiere quitar un problema de encima, pero de esta forma, le dará gusto a la nueva administración municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas.

“Se crearán los Consejos Municipales Ciudadanos del Transporte, en los municipios donde exista transporte urbano, sustituyendo las funciones que actualmente realiza el Consejo Ciudadano del Transporte en Sonora; es importante comentar que, si dicha iniciativa es aprobada, los municipios tendrán 90 días para adecuar su marco normativo y estructura de Gobierno para el inicio de sus facultades”, apuntó…Ojalá todo sea para bien de los usuarios, esperemos que sí.

