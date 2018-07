Detectan toma clandestina en Hidalgo

Personal de Protección Civil del municipio de Tula de Allende ubicó una toma clandestina, la cual presentaba un derrame constante de hidrocarburo, lo que permitió que pudiera ser localizada, confirmaron autoridades de la región.

Los hechos se dieron en la colonia La Guitarra, donde uno de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesa por la zona fue perforado por ordeñadores de combustible que operan en la región.

A verificar el derrame, personal de Protección Civil intentó bloquear la fuga, pero no fue posible; no obstante, se verificó que no existía mayor riesgo para poblaciones cercadas.

Posteriormente se dio aviso a personal de seguridad física de Pemex, quienes lograron controlar la contingencia.

De acuerdo con información de Pemex, durante 2018, Hidalgo se ubica como la segunda entidad del país donde se han detectado el mayor número de tomas clandestinas empleadas por traficantes de combustible.

Sólo la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) ha decomisado más de 3 millones de litros de combustible del 5 de septiembre de 2016 a la fecha.