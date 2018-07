Afirma Trump que podrían pactar un acuerdo comercial con Reino Unido tras el Brexit

El presidente estadounidense Donald Trump se dijo este viernes “ansioso” por concretar un acuerdo comercial con el Reino Unido, horas después de manifestarse en sentido diametralmente opuesto en una entrevista, argumentando el mal manejo del Brexit que ha hecho la primera ministra Theresa May.

En conferencia de prensa conjunta con May, el mandatario norteamericano se pronunció sobre el proceso de separación de la Unión Europea que atraviesa el Reino Unido. “Una vez que el proceso del Brexit sea concluido y quizás Reino Unido haya salido de la Unión Europea, no sé que vayan a hacer, pero hagan lo que hagan está bien para mí, esa es su decisión”.

Tras asegurar que Estados Unidos no tiene problema con la decisión tomada por el electorado británico, pidió: “sólo asegúrense de que podamos negociar sobre comercio, eso es todo lo que importa. Esta es una oportunidad increíble para nuestros dos países y la aprovecharemos por completo”.

Este mismo viernes apareció en el diario local The Sun una entrevista con Trump donde señalaba que si el gobierno de May sellaba el Brexit, “nosotros estaremos negociando con la UE en lugar de hacerlo con Reino Unido, así que eso probablemente matará cualquier pacto”, para luego agregar: “yo lo habría hecho diferente. De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no me escuchó”.

Cuestionado sobre estas declaraciones en la conferencia conjunta, el republicano negó que constituyan una crítica al trabajo de su homóloga británica. “Esta mujer increíble aquí está haciendo un trabajo fantástico, un gran trabajo”, comentó.

“Desafortunadamente, hubo un artículo que se redactó que estaba bien en general, pero no puso lo que dije sobre la primera ministra y dije una cosa tremenda. Se llama noticias falsas”, remató.

Fuente: SDP noticias