Yo sí le he dicho que no a Andrés Manuel: Tatiana Clouthier

No es cierto que Andrés Manuel López Obrador no acepte un no como respuesta, dijo Tatiana Clouthier, quien fuera su coordinadora de campaña y ahora es integrante del equipo de transición.

“Yo le he dicho que no” (a AMLO) aseveró Clouthier Carrillo en entrevista con Luis Cárdenas en MVS Radio, al hablar de cómo funcionarán los coordinadores estatales propuestos por el nuevo gobierno.

“Los coordinadores estatales serán una forma de disminuir una cantidad de puestos que se tienen, algunos de ellos que fungen más como un tema de relaciones públicas”, dijo Clouthier Carrillo.

En cuanto a las reuniones con gobernadores y legisladores federales del Presidente electo, Clouthier dijo que AMLO dio lectura a sus propuesta y compromisos y pidió que se le diera forma jurídica.

“En la mañana López Obrador se reunió con legisladores federales; les dijo que hizo un listado de 13 puntos que se hicieron públicos y les señaló “esto es lo que yo mandaré, ustedes tomarán decisiones””, afirmó Clouthier Carrillo.

Aseveró que el Presidente electo “invitó a la gente a que no se les olvide que votaron por una forma distinta de hacer gobierno”.

Fuente: SDP noticias