Yanet García posa para revista de caballeros

La chica del clima más atractiva de la televisión posó con poca ropa

Aunque desde hace varias semanas la chica del clima más atractiva, Yanet García, anunció en sus redes sociales que posaría para la revista Maxim, fue hasta este jueves que se revelaron las impactantes imágenes que engalanan la revista en su edición de julio.

“Y de pronto se detiene el tiempo y empiezo a ver cómo ha cambiado mi vida en los últimos años. Mi mente viaja hacia ese momento donde iniciaba en el mundo del modelaje con tantos sueños e ilusiones donde me topé con tantos obstáculos, con tantas personas que no creyeron en mí y me cerraron muchas puertas. Sin embargo agradecida con tantas otras personas que si lo hicieron”, escribió la joven al compartir la portada de la publicación.

“Hoy le doy gracias a Dios por cada experiencia porque me ha hecho una mujer fuerte, trabajadora y disciplinada que jamás se cansa de luchar por sus sueños. No ha sido fácil el camino pero ha valido la pena. Hoy le puedo decir a todas esas personas que algún día me dijeron “Tú no puedes” Que TODO ES POSIBLE Si trabajas fuerte todos los días. Quieres algo? Ve por ello PUNTO. GRACIAS DIOS”, finalizó.