Está yendo del dicho al hecho AMLO…Quien vaya que todavía no llega al puesto o a la Presidencia de la República y ya está yendo del dicho al hecho, es Andrés Manuel López Obrador, por como en la cumbre que acaba de sostener con los alcaldes, diputados, senadores y gobernadores emanados de Morena, confirmara la política de austeridad que prometiera en campaña. De ese pelo.

Y es que además de anunciar una serie de medidas en el marco de esa reunión, a los primeros que les leyó la cartilla López Obrador, es a dichos representantes populares y gobernantes surgidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que próximamente habrán de entrar en funciones, al advertirles que se acabaron los privilegios y canonjías, y que ahora llegaran para servir y no por servir$e ni hacerse ricos.

Porque en base a lo que les adelantara y advirtiera AMLO, en su gestión se acabarán las “robatinga$” del pasado, así como el fuero que los protegía para hacer y deshacer y no les hicieran nada, es decir, en resumidas cuentas les dejó muy en claro que ya no se permitirán los exce$o$ y di$pendio$, que ya habían llegado a lo insultante e intolerable, de ahí el porque las mayorías votaran por un cambio. ¡Pácatelas!

Es por eso que de manera directa y sin anestesia, Andrés Manuel les diera una conocer una seria de disposiciones que por siempre habían sido de las más demandadas por la ciudadanía, como es la referente a reducir a la mitad los sueldazos a los funcionarios, incluidos los legisladores e integrantes del Senado; a la vez que se les quiten los choferes, secretarios particulares, compra de carros, viáticos y demás.

Ya que de acuerdo a la política austera de López Obrador, es la única manera de lograr que el presupuesto llegue al pueblo y no se quede en el aparato de gobierno, por lo que también ya no gozarán de servicios médicos privados, vía la compra de seguros, como si fueran una casta privilegiada, por la forma en que todo se lo cargaban al presupuesto, total que “Juan Pueblo” se los paga con sus impuestos. ¡Vóitelas!

Así que para predicar con el ejemplo y demostrar que ahora sí va en serio esa “abrochada de cinturón”, es que a la par anunció que ya no habrá partidas para ceremonial ni vestimenta del Presidente o de sus colaboradores o familiares; como tampoco permitirán que los altos mandos de su administración usen aviones o helicópteros oficiales, sumado a que el avión presidencia ya se lo ofreció a la empresa Boeing.

A tal grado dejó entrever que con esas mochadas presupuestales agarrarán corte parejo, que igual sentenciara que ya programan una reducción del 60% de las plazas de confianza del Gobierno Federal, lo que significará el despido de alrededor de 8 mil burócratas, a los que con eso ya les amargaron sus “vagaciones” de verano, y todo por de a cómo le habían cargado la mano a la nómina por todos lados.

$e les acabó la papita a ex Presidentes…Los que ahora sí que tendrán que buscar el “chivo” pa´l diario por otro lado, y ya no a costillas de los ciudadanos, son los ex Mandatarios de la Nación que gozaban de unas millonarias pensiones vitalicias, que rebasan los más de $5 millones de pesos anuales, aunque ya libre de polvo y paja les quedan más de $100 mil pesos mensuales. Así el agandalle.

Eso luego de que el Ejecutivo Electo de la Federación o Andrés Manuel López Obrador, ratificara que lo que es Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, que es a los que mencionara, sí van a tener su pensionada, pero del Issste, y siempre y cuando hayan cotizado los años suficientes para tener derecho a ella, porque lo que es la que tenían ya no vendrá en la propuesta presupuestaria del 2019.

Con lo que sobra apuntillar que el también apodado “Peje” está cumpliendo su palabra, de quitarles esos $aqueo$ disfrazados que eran una burla, porque aún sin merecerlos todavía se los heredaban a las viudas, por la que ahí tienen que la ex querida y última esposa de José López Portillo, Sasha Montenegro, hasta la fecha y con la manos en lo que alguna vez fuera una cinturita, todavía disfrutaba de esas millonadas.

Por eso es que en México nunca ha habido dinero que alcance, lo que ese espera que ahora cambie, porque han de saber que con todo y que hubieran sido unos malos jefes de Estado, aún así tenían a su servicio un séquito de escoltas militares, personal administrativo y de todo tipo, que sumaban más de cien, y sabe quién se los pagaba, pues usted y los suyos, así como el resto de los mexicanos. ¡Palos!

Si se analiza que era una soberana mentada el que un pensionado promedio del IMSS reciba $1,300 pesos cada mes, y a esos que durante seis años se “de$pacharon con la cuchara” todavía de pilón les den de por vida $130 mil, de ahí el porque la población le está aplaudiendo a López Obrador esa decisión, por estarse haciendo lo que nunca antes, como es quitarles esa tajada, y es que entre ellos se la repartían. ¿Qué no?

Destapan a megacoordinador pa´ Sonora…Y después de tanto “tirarle pedradas al sol”, quien por fin “la pegó”, es el hoy destapado Coordinador del Gobierno Federal en el Estado, Jorge Taddei, porque en pocas palabras se convertirá en el interlocutor directo del futuro Presidente, Andrés López Obrador, ante la desaparición del modelo de delegaciones federales que había en las Entidades. ¡Órale!

Ya que en lugar de delegados, de los que en Sonora despachaban 45, ahora la estrategia implementada es la de nombrar a 32 coordinadores en los Estados, para que coordinen y concentren las acciones de las diferentes dependencias federalizadas, lo que habla de que tendrán tal “power” o influencias, que desde ya se les está viendo que estarían haciendo las veces de algo así como vicegobernadores. De ese vuelo.

Luego entonces de ese nivel es el poder de operación y decisión que tendría Taddei Bringas, por como a partir del 1 de diciembre fungirían como los operadores de los diferentes programas sociales y de toda índole que se aplican en el ámbito estatal, porque tendrán facultades o voz y voto para decidir en la ejecución de las políticas públicas y hasta en las definiciones en el ejercicio del gasto público. ¡Qué tal!

Y ciertamente que el sentir generalizado es de que no pudo haber quedado en mejores manos esa posición, por la congruente trayectoria de lucha social que a lo largo de 45 años ha tenido el doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Autónoma de Baja California y académico e investigador de la Unison, porque a sus 61 años de edad se le está ante la oportunidad de concretar sus ideales de cambio.

Pues lo que es el originario de Cananea, quien también en el 2006 contendiera por la alcaldía por el PRD, se ha distinguido por participar en las cusas sociales transformadoras, de ahí que en el pasado se le viera en los movimientos contra el Cytrar, No a la Tenencia, No al Gasolinazo y demás, motivo por el cual es que no lo pensara dos veces para coordinar la promoción del hoy candidato ganador a “la grande”.

De tal forma que si bien todavía todo está muy confuso, en cuanto a como le hará Taddei para enfrentar ese “paquetón”, pero ya dijo que está más puesto que un calcetín, como lo harán sus vecinos Jaime Bonilla en Baja California; Víctor Castro en Baja California Sur; y en Sinaloa Jaime Montes, y más porque desde ya ese posicionamiento lo está haciendo candidateable para lo que se viene en el 2023.

Se ha forjado en la oposición la “Gober”…Con todo y las especulaciones que se han hecho, por la llegada de Morena a Los Pinos, pero la que ya ha dado muestras de haberse forjado desde la oposición, es la gobernador Claudia Pavlovich, quien ayer participaría en el primer encuentro de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) con el “Preciso” de Manuel López Obrador.

Razón por la cual es que no fuera ninguna casualidad que la Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera, saliera a decir que habrán de adaptarse a las modificaciones que realice el nuevo encargado del poder federal, ya que además de respetarlas, la intención es la de construir una buena relación en los mejores términos, al confiar en que lo que imperará será la institucionalidad. ¡Zaz!

Al resaltarse que no obstante y que la interrelación se da entre las personas, lo que debe privilegiarse son las instituciones, de ahí que independientemente del rediseño que hagan para relacionarse con las instancias estatales, la finalidad es buscar llegar a acuerdos para lograr un trabajo en conjunto, porque el interés que debe prevalecer es el de los ciudadanos. Ni más ni menos.

Porque al ser cuestionada con referencia a los cambios que se avecinan o que ya se tienen previstos, como es el operar con un coordinador general estatal, en lugar de los tradicionales delegados que pasarán a la historia, en lo que es una responsabilidad que recaerá en Jorge Taddei, Natalia no tuvo empacho en asegurar que se respetarán las decisiones que se tomen en ese ambito de la gestión pública.

Aunque por encima de esa postura de apertura y adaptación, lo que mandará una más clara señal del como podría ser ese trato, es el analizar el como le vaya a Claudia y el resto de sus homólogos de la Conago, en ese entre que tendrían con Andrés Manuel porque de eso se podría decir el de a cómo les tocará. ¡Glup!

