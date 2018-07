Revelan lista del equipo femenil para los Centroamericanos de futbol

Está encabezado por las experimentadas Charlyn Corral y Kenti Robles; la competencia iniciará la semana entrante en Barranquilla, Colombia

Las experimentadas Charlyn Corral y Kenti Robles encabezas la lista de las 20 jugadoras que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que iniciarán la semana entrante en Barranquilla, Colombia.

El técnico Roberto Medina también convocó a 12 futbolistas de la Liga Femenil MX, siendo las campeonas de Tigres las que más aportan con cinco de elementos como: Nancy Antonio, Greta Espinoza, Cristina Ferral, Carolina Jaramillo, Nayeli Rangel.

Medina confía en armar una buena columna vertebral de este representativo para disputar el Premundial de mayores en octubre próximo, donde buscarán el boleto para la Copa del Mundo en Francia 2019.

En los Centroamericanos, el cuadro nacional hará su debut el 20 de julio enfrentando a su similar de Trinidad y Tobago, después el 22 se medirá ante Haití y cierra la fase de grupos el 24, midiéndose a Nicaragua.

Desde hace dos semanas hicieron trabajo de preparación en Acapulco.

En esta convocatoria no pudieron participar Bianca Sierra y Stephany Mayor, ya que el Thor/KA de Islandia no las prestó, pues no era fecha FIFA.

El resto de las seleccionadas son: Cecilia Santiago, Esmeralda Verdugo, Rebeca Bernal, Yamile Franco, Bianca Henninger, Kaitlyn Johnson, Desireé Monsiváis, Christina Murillo, Karla Nieto, Mónica Ocampo, Joselyn Orejel, Clarissa Robles y Guadalupe Sánchez.

Ayer el Tri Femenil se impuso 3-0 al América, en duelo de preparación celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de Toluca.

Los goles corrieron a cargo de Yamilé Franco (2′), Mónica Ocampo (80′) y Greta Espinosa (85′). El próximo sábado cerrarán sus partidos de preparación, cuando se midan al Cruz Azul Hidalgo Sub-15 varonil.