Se reúne gobernadora Claudia Pavlovich con el presidente electo

La gobernadora Claudia Pavlovich compartió la mesa de honor con el presidente del país electo, Andrés Manuel López Obrador y con la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien tiene una excelente relación de amistad, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En el encuentro realizado la víspera en la Ciudad de México, la mandataria estuvo a un lado de Sánchez Cordero, con quien seguramente ya anticipó algunos proyectos de trabajo en conjunto que beneficien a los sonorenses.

Incluso, se había anticipado que Pavlovich Arellano trataría de plantear a López Obrador 16 proyectos que quedaron pendientes en esta administración federal, para que sean retomados durante la que encabezará el morenista.

Por cierto, que el gobernador que hizo el feo a López Obrador y no acudió a esta reunión, fue el excontrincante presidencial independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien alegó problemas de agenda que le impidieron estar en el encuentro… Total, lo cortés no quita lo valiente y no entendemos porqué cerrarse al diálogo.

Seguramente en los próximos días conoceremos los temas que se abordaron en esta reunión, que según tenemos entendido, la mayoría de los presentes cuestionó la determinación del futuro presidente de nombrar a un representante plenipotenciario.

Laaaargas se les harán las vacaciones a funcionarios estatales ante futuros cambios

Como sabemos, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció a principios de semana que tras culminar el periodo vacacional de verano que inician los trabajadores del gobierno estatal a partir del lunes, aunque para efectos prácticos es este vienes, se darán a conocer cambios en el organigrama estatal… así que ya sabrá cómo andan algunos comiéndose las uñas…

Cabe señalar que durante la semana han salido varias listas con los nombres de “sonantes” para ocupar diversos cargos, incluyendo a varios excandidatos, algunas bastante ilógicas, sin embargo, la gobernadora y su gente cercana, no han soltado prenda.

Los cambios anunciados por la mandataria no tienen nada de extraordinario ya que son normales a la mitad de cualquier gobierno, o incluso, antes, sin embargo, no todos están preparados para dejar el mesón gubernamental, así que hay incertidumbre, sobre todo en el personal cercano a los funcionarios, que generalmente los acompañan al decir adiós.

Así que hubo hasta quienes cambiaron sus planes de vacaciones y prefirieron esperar la determinación que tome la gobernadora, antes de viajar, porque para muchos el panorama con el nuevo régimen de gobierno federal y municipal, no es muy halagüeño y tendrán que cuidar su “guardadito”.

Sin embargo, hay otros, incluidos comunicadores, que se animaron hasta a cruzar “el gran charco” y llegar a ciudades europeas durante este periodo vacacional de verano… que lo disfruten!

Lamentable el deceso del doctor Norberto Sotelo Cruz

Este jueves falleció el reconocido médico pediatra, Norberto Sotelo Cruz, quien se destacó por su visión innovadora y su intenso trabajo de investigación para buscar erradicar enfermedades de los menores.

Se le recuerda siempre comprometido con las causas sociales y con gran compromiso por transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones, por lo que tanto la comunidad académica, como la de salud y por supuesto, los padres de miles de niños que salvó y atendió, lo recordamos con afecto y deseamos a su familia pronta resignación y que a él Dios le conceda vida eterna.

