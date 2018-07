Captan derrumbe en Artz Pedregal, centro comercial inaugurado hace cuatro meses

Parte de la estructura del centro comercial Artz Pedregal colapsó la mañana de este jueves, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas muertas o lesionadas por el incidente.

Usuarios de Twitter han compartido videos y fotografías que constatan el derrumbe en el centro comercial, ubicado en la delegación Álvaro Obregón y cuya construcción estuvo lleno de polémicas y accidentes.

El derrumbe ha causado una gran movilización de cuerpos de seguridad, los cuales confirmaron que no hay lesionados. La presencia de los cuerpos ha causado un gran embotellamiento sobre Anillo Periférico en dirección al norte.

En diciembre de 2016 ya había colapsado la estructura del estacionamiento debido a una fuga de agua; las obras continuaron pese al malestar de los vecinos y, finalmente, la plaza fue inaugurada en marzo pasado.

Alrededor de una hora después del incidente, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México confirmó a Noticieros Televisa que no había personas en la estructura al momento del derrumbe, por lo que no hay heridos “pero seguimos con los protocolos de búsqueda y rescate”.

Hiram Almeida apuntó que la administración del centro comercial ya preveía que se cayera la estructura por lo que pudieron desalojar a tiempo. Además, señaló que el derrumbe no pone en riesgo al resto del complejo, que consta de varios edificios de oficinas y zonas comerciales.