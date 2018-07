Trabajadores de Fiat realizarán huelga por fichaje de Cristiano Ronaldo

Trabajadores de la Fiat, dueña de la Juventus, convocaron a una huelga luego del fichaje de Cristiano Ronaldo. Asimismo, empleados que fueron despedidos recientemente se quejaron del cuantioso gasto de 2 mil 500 millones de pesos (112 millones de euros) ejercido para contratar al portugués.

Una vez que se reveló la histórica negociación entre La Vieja Señora y el Real Madrid, los obreros cesados de la empresa automotriz se apostaron en las puertas de la fábrica para protestar por el derroche de recursos. “Para Cristiano 400 millones y para los trabajadores una patata…”, se leyó en una de las pancartas sostenidas por los desempleados.

Ante tal panorama, trabajadores y exempleados convocaron a una huelga para este domingo en aras de denunciar la contrastante situación que viven debido a las políticas de la familia Agnelli, una de las más poderosas, tanto política como económicamente, de Italia, y que son accionistas en el club y en la armadora.

“Es inaceptable que los trabajadores de Fiat hagan enormes sacrificios económicos, mientras la empresa gasta millones de euros en un jugador de fútbol. Dicen a las familias que se aprieten el cinturón porque la situación no es buena y luego, invierten un dineral en un jugador. ¿Es justo? ¿Es normal que una persona gane millones mientras que miles de familias trabajadoras no llegan a fin de mes? Todos somos empleados y esta diferencia de tratamiento no puede continuar. Los trabajadores de Fiat han hecho ganar una gran fortuna a tres generaciones, enriqueciendo a cualquiera que se mueva cerca de esta sociedad y a cambio, sólo han recibido una vida de miseria”, expusieron los trabajadores en un comunicado”.

Una de las exigencias principales de este movimiento es que se invierta más en el sector productivo de la compañía automotriz y en salarios que mejoren la calidad de vida de los obreros, que en el futbol.

“La sociedad debería invertir en modelos de automóviles que garanticen el futuro de miles de personas, en vez de enriquecer sólo a uno. Ese debería ser el propósito de quien prioriza los intereses de sus empleados, pero ellos prefieren el mundo del fútbol, diversión para los demás”.

“Por los motivos descritos anteriormente, el Sindicato de Trabajadores declara una huelga en la fábrica de Melfi desde las 22.00 horas del domingo 15 de julio hasta las 06.00 horas del martes 17 de julio de 2018”, concluyó la misiva.

