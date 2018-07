Suma Tarín ocho imputaciones por peculado

Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno de César Duarte, acumuló una octava acusación por presunto peculado.

La Fiscalía General del Estado informó que le formuló una nueva imputación por aparecer como probable responsable del desvío de 50 millones de pesos.

En la audiencia, un agente del Ministerio Público expuso ante la Juez de Control Delia Valentina Meléndez cuál fue la participación del ex funcionario en este nuevo caso de peculado agravado.

La causa penal 2299/2017, establece que, en el 2016, Tarín, en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública y acta de adjudicación directa a favor de la empresa “Centro de Acción Empresarial Altea SA de CV”, utilizada para la sustracción ilícita.

Durante la audiencia se ventiló que el 19 de mayo de 2016 se firmó el contrato SH/AD/005/2016 por parte del ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, y el representante de la mencionada empresa por el concepto de asesorías en materia de comunicación social, cuyos servicios nunca fueron prestados.

El próximo lunes 16 de julio se efectuará la audiencia de vinculación a proceso en donde la Juez de Control determinará la situación jurídica de Tarín, quien actualmente se encuentra con medidas cautelares de prisión.