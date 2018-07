Las cuatro razones más comunes por las que la gente se suicida

La procuraduría capitalina (PGJCDMX) investiga el aparente suicidio del productor de Televisa, Santiago Galindo, cuyo cuerpo fue hallado esta mañana abordo de un auto, en la colonia Los Alpes de la delegación Álvaro Obregón.

Lo peor del suicidio de una persona cercana es que toma por sorpresa a la gente que deja atrás…y sólo acentúa la culpa de los sobrevivientes por no verlo venir, y por no haber hecho lo suficiente para haberlo evitado.

Según Psychology Today, las personas que han sobrevivido a los intentos de suicido han informado que no desean morir TANTO, como para dejar de vivir, un concepto extraño, pero válido. Si existiera algún estado intermedio, alguna alternativa a la muerte, sospecho que muchas personas lo tomarían.

Según El Universal, en el 2015 el suicidio fue considerado como la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, de acuerdo con la OMS. En México, el suicidio ha ido en aumento desde la década de los 90, según Verónica Alcalá, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Están deprimidos

Ésta es, sin duda alguna, la razón más común del suicidio. La depresión severa siempre va acompañado de una sensación generalizada de sufrimiento, así como la creencia de que escapar de ella es inútil, según WebMD. El dolor de la existencia a menudo es demasiado para las personas con depresión severa. El estado de depresión distorsiona su forma de pensar, permitiendo ideas como “todos estarían mejor sin mi” para tener sentido racional.

No deberíamos culparlos por ser presa de tales pensamientos distorsionados, como tampoco debemos culpar a un paciente cardíaco por experimentar dolor en el pecho: es simplemente la naturaleza de su enfermedad.

Sin embargo, la depresión casi siempre es tratable, así que es súper importante tratar de reconocer su presencia en nuestros amigos cercanos y seres queridos. No siempre es fácil, pero siempre hay que estar atentos.

Son psicóticos

Las voces internas a menudo comandan la autodestrucción por razones inexplicables, según HealthLine. La psicosis es mucho más difícil de ocultar que la depresión, pero puede llegar a ser más trágica. Según Psychology Today, la incidencia mundial de esquizofrenia es del 1% y, a menudo, afecta a personas sanas de alto rendimiento, cuyas vidas, aunque manejables con medicamentos, nunca cumplen su promesa original.

Es muy probable que los esquizofrénicos hablen libremente de las voces que escuchan y usualmente dan respuestas honestas sobre sus pensamientos suicidas cuando se les pregunta directamente.

Son impulsivos

A menudo está relacionado con las drogas y el alcohol. Estas personas se vuelven sentimentales e impulsivamente intentan terminar con sus propias vidas. Una vez sobrias y calmadas, suelen sentirse súper avergonzadas de sus acciones.

El remordimiento a menudo es genuino, pero si van a intentar o no suicidarse nuevamente es impredecible. Pueden volver a intentarlo la próxima vez que se emborrachen, o nunca más en la vida. El abuso de sustancias y las razones subyascentes son una preocupación general que debe abordarse de la forma más agresiva posible.

Un grito de ayuda

Estas personas no quieren morir, pero sí quieren alertarle a sus seres queridos de que algo anda mal. Usualmente no creen que van a morir porque usan métodos poco eficientes, pero en muchas ocasiones no se informan correctamente.

Por ejemplo, una chica adolescente en depresión por haber terminado con su novio, se toma una botella de Tylenol, sin saber que las dosis altas de tylenol pueden causar daño irreversible al hígado. Realmente estas chicas no quieren morir, sólo están sufriendo un lapso breve de duelo, pero la desinformación desafortunadamente las lleva a la muerte.

Fuente: Eme de mujer