Honra a su tía Lucha Villa

Damiana Villa, sobrina de Lucha Villa, no teme a las comparaciones y rinde homenaje a su tía en su álbum debut “Ella”.

“Tal vez antes me hubieran herido al decirme que no canto como ella, pero ahora ya lo tengo muy claro, porque desde hace 25 años he estado presente con o sin el apoyo del apellido Villa”, declaró la interprete.

El disco cuenta con 11 temas del género regional mexicano y un cover de “A Medias de la Noche”, de su tía.

“Me aventuré a sacar canciones nuevas para que la gente tenga propuestas y no nos quedemos en lo mismo. Son muy buenas canciones las viejas, pero quiero proponer algo, quiero que Damiana Villa sea la propuesta para niños, jóvenes y adultos”, adelantó la cantante.

El material estará disponible a finales de agosto en todo el País, bajo el sello Musart.

“Todo inició como un proyecto independiente con mis productores (Erick Guecha y Alazán Rodríguez), pero al pedir permiso a una disquera para incluir el único cover, se ofrecieron a escuchar el proyecto una vez terminado y les encantó”.

Algunos temas del álbum son “María Chuchena”, un huapango veracruzano que la cantante hizo al estilo norteño; el sencillo “Te Quiero Diferente”, una fusión de mariachi con percusiones, y “Baila, Baila”, que tiene, salsa, merengue y tex mex.

El sencillo que da título a su debut oficial como cantante es “Ella”, que también inspiró la portada del mismo.

“Es una canción muy fuerte que habla sobre un pasado que no le gusta y no quiere, habla de ese pasado que no queremos en nuestra vidas”, declaró.

Aunque está enfocada en su disco, no deja de lado su interés por la actuación y continúa haciendo castings, después de su interpretación de Queta Jiménez “La Prieta Linda” en la serie de Juan Gabriel, y confiesa que les gustaría cantar con su tía.

“Ahorita mi tía ya no puede cantar, pero ya hay mezclas que se hacen, y se pueden hacer duetos. También sería genial cantar con Vicente Fernández. Tengo la música regional mexicana muy arraigada”, expresó la cantante.