Dejan sin agua los “apagones” de CFE…Como una cosa lleva a otra, resulta y resalta que los condenables “apagones” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya están llegando al grado de dejar sin el servicio de agua a los ciudadanos, luego de que fallas de energía eléctrica causaran la paralización de cerca de 25 pozos en esta Capital, con lo que alrededor de 70 colonias se quedaron “secas”. ¡Zaz!

Y es que de acuerdo al reporte expuesto por el Gerente de Distribución y Redes de Agua de Hermosillo (Aguah), Jesús Carrillo Rojas, esos recurrentes cortes de la “luz” que se presentaron desde el pasado viernes, provocaron que la zona comprendida del bulevar López Portillo al Norte, y del Morelos al bulevar Solidaridad, nomás no vieran llegar el suministro de ese vital líquido. De ese pelo.

Eso por como dejara de operar ese pozerío de esta Ciudad del Sol, como son los de La Victoria, Calizas, Mesa del Seri y la galería filtrante, es decir, de la presa Abelardo L. Rodríguez hacia al Oriente, porque aunque luego funcionaran, lo que son los tanques deben llenarse, de ahí que se esperaba que ya ayer se restableciera el abastecimiento, después de que el lunes amanecieran con puro aire en las llaves.

En lo que es una evidencia más, de que esas “idas de corriente” ya son todo una cruda realidad en esta “Capirucha”, ante la falta de abastecimiento “al cien” de la “Comisión”, como lo refleja el que sus mismos operadores lo reconocieran, pero sin dar la cara, al filtrar que desde el pasado “juebebes” en que se registrara una temperatura de casi 50 grados centígrados, “no se la acabaron” con esas falladeras.

Toda vez que derivado de esa ardiente onda de calor, tuvieron una mayor demanda de electricidad por el uso de aparatos de refrigeración, pero al no tener la capacidad de respuesta, es que se les “botan” sus sistemas y es cuando los usuarios tienen que vivir un verdadero “infierno” en sus casas, por todos encender sus “refrís” en el mismo horario, cuando llegan del trabajo, que es entre 3 y 5 de la tarde.

Tan es así que todavía al mediodía del pasado sábado tenían a más de medio centenar de barrios sin poder ser conectados a la red eléctrica, de ahí que todo haga presagiar que cada vez se les pondrá más oscura la cosa a los hermosillenses, y no es albur, por todavía faltar el mes de mayor calorón, como es agosto, y lo que aún resta del presente julio, porque ya en septiembre empieza a medio menguar. ¡Tómala!

De ahí que al paso que van con esa deficiente operatividad los de la CFE, como cínicamente lo advirtieran, al adelantar que en algunas ciudades del País se presentarían esas “apagaderas”, al ser rebasados por el consumo, sobre todo en los horarios “pico”, sí que los de Aguah, de la que es director, Renato Ulloa, deberían contemplar el instalar plantas eléctricas para hacerle frente a esos “cortones”.

Si se toma en cuenta que lo más grave es que los de esa paraestatal ni siquiera han salido a prevenir, como sería dando recomendaciones, sobre todo ahora que las causas son hasta esas subidas del termómetro, y es que antes esas interrupciones únicamente eran originadas por las lluvias y vientos, pero ahora también por esos calores extremos, ante lo que deduce que simplemente no habrá “remedio” o solución. ¿Será?

Piden cabeza de cabecillas del taliPAN…Y como era de suponerse, apenas y se disipó el humo de los recientes comicios, cuando un grupo de panistas, entre los que hay gobernadores, ya están pidiendo las cabezas del ex candidato presidencial perdedor, Ricardo Anaya, y el aún dirigente nacional del taliPAN, el hermosillense Damián Zepeda, para que haya una “limpia” en el Comité Ejecutivo Nacional.

Pues en una carta de protesta que les dirigieran, y directo y a la cabeza, en ella exigen sus renuncias inmediata, por considerar que el fiasco de Anaya Cortés y Zepeda carecen de legitimidad para seguir al frente de ese barco azul, que todo hace indicar que ahora sí terminará “haciendo agua”, después que desde hace rato habían navegado entre aguas turbulentas, de ahí que pinten para finalmente naufragar. ¡Ñácas!

Ante lo que está de más el apuntillar, que al no alcanzarles el resultado electoral que obtuvieran, luego de que “El Cerillo” Anaya nomás no despuntara, al quedar en un muy relegado segundo lugar, es por lo que les están echando en cara que no pasaron la prueba, de ahí que al estar desacreditados, es por lo que les estén “pidiendo la bola”, con todo y su equipo o pandilla, para proceder a la refundación de ese “Partido”.

Casi por nada es que estén proponiendo que la Comisión Permanente sea la que entre al rescate, para que se enfoque en el nombramiento de un encargado interino, con miras a darle una nueva proyección en base a sus principios doctrinales, para que ya no vuela estar a merced de intereses personales y en una concentración cupular del poder, como aseguran que fuera con Ricardo, que es el que impuso a Damián.

De ahí que den por descontado que Anaya y Zepeda terminarán saliendo como “tapón de sidra”, aunque lo que es el segundo ya tenía una red de protección, como es la senaduría “pluri” que le asignarán por ser parte de ese grupo que se apoderará del panismo; en tanto que el primero dicen que ya junta sus cachivaches para refugiarse en la academia o como profesor, después de que las perdiera de todas todas.

Empezará entrega para los de Morena…Quien vaya que está dando muestras de no tener telarañas en la cabeza, es la “Presimun” priísta, Angelina Muñoz, por como con la mayor naturalidad del mundo destapara, que ya el próximo viernes 13 de julio instalarán una Comisión Mixta para lo que será el proceso de entrega-recepción del Gobierno Municipal a la alcaldesa ganadora, Célida López. ¡Órale!

Ya que lejos de ver con recelo o resabios el sorpresivo triunfo de la hoy Presidente Electa de Morena, cual es el caso de López Cárdenas, por el contrario lo que es Muñoz Fernández ha mostrado la mejor disposición para esa entregada de estafeta, después de que el PRI perdiera el Ayuntamiento de Hermosillo, con lo que ahora se convertirá en oposición, como dando a entender que “no habrá fijón”.

En lo que es algo así como un comité que se formará para concretar esa transición, misma que estará conformada por tres funcionarios de la presente administración municipalista y otro número igual de la entrante, que deberá ser aprobado por los regidores y Contraloría Municipal, ya que son los que tendrán la responsabilidad de estar presentes en las reuniones con las diferentes dependencias y paramunicipales.

En pocas palabras serán los encargados de recibir los saldos de los que ya van, para darles una checada a “ojo de buen cubero” y ver en qué se quedaron, a la hora de realizar las chamba en cada una de las áreas, para que los que tomen posesión no lleguen a ciegas, sino más bien teniendo una idea del como les están dejando las cosas, de ahí la importancia de las facilidades que les está dando Muñoz Fernández. ¿Qué no?

No en balde es que la Célida en su momento ya la agradeciera a Muñoz esa apertura, y más porque después de su gane fuera de las que la llamara para felicitarla y ponerse a las órdenes para lo que estaba por venir, como es esa entregada de las oficinas y los reportes finales que deberán quedar listos para antes del 15 de septiembre, que es cuando habrá de darse ese inédito cambio. Así el dato.

Ahora asaltan en la “Cuatro Carriles”…Ni duda cabe que se han seguido suscitando hechos raros en el Estado, como lo exhibe el que ahora recién aflorara el caso del despojo de un carro que sufriera una mujer en plena carretera federal, en el tramo Hermosillo-Guaymas, porque si bien ya antes habían robado hasta trailers cargados, pero no se había atentado contra los viajeros como esta vez. ¡Ups!

Es por eso que ante ese suceso delictivo la Policía Federal (PF) lanzara una alerta en la Entidad, a fin de reforzar la seguridad en las vialidades de la Federación, con la intención de evitar que se cometan actos violentos en contra de los usuarios de esas rúas y para lo cual han instalado filtros de revisión como los ubicados en Los Pocitos, Los Arrieros y Vícam, además de intensificar los recorridos preventivos.

A ese punto es que se “encendieran los focos rojos” por ese robo del que fuera objeto Norma Leticia “N.”, al ser privada de la libertad en su propio auto por varios hombres que le amarraron las manos con un cincho de plástico, pero sin que quedara claro el cómo la localizaron, a la altura del kilómetro 240, ni el lugar exacto en que se perpetrara ese extraño ilícito, que se suma a los que se han estado registrando.

Razón por la cual es que implementaran ese plan de acción y prevención, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), que están bajo la jurisdicción de la Secretará de Seguridad Estatal, de la que es mandamás Adolfo García Morales; así como las fuerzas de la milicia, en aras de cubrir más terreno contra el hampa, que por lo que se está viendo, ya se está pasando del límite. ¡Glup!

Por a todas luces no ser normal el que ya no pueda ni viajarse seguro por la también llamada carretera de “Cuatro Carriles”, por el peligro que por lo visto hoy en día hay, de que a los conductores puedan interceptarlos y dejarlos a pie, a partir de lo que acaba de suceder y que por algo alertara a todo mundo.

