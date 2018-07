Revelan que Michael Jackson fue castrado

El otrora médico Conrad Murray dijo Joe Jackson habría intervenido el físico de “El Rey del Pop” para mantener agudo su rango vocal

Al más puro estilo de la vida de Farinelli, el cantante de ópera italiano que fuera castrato para mantener su rango vocal (de soprano, mezzo-soprano o contralto), la integridad física de Michael Jackson no se habría escapado del fatal desenlace de ser esterilizados sus genitales con tal de mantener su aguda voz, según advirtió su otrora médico Conrad Murray, quien responsabilizó de la supuesta castración al recién fallecido padre del cantante, Joe Jackson.

El médico personal del Rey del Pop –que fuera condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario de Jackson en 2009– aseguró que el artista fue “químicamente castrado” por su progenitor, a quien califió de “cruel”, en busca de mantener su tesitura vocal, según declaraciones hechas a través de un video publicado por el sitio The Blast.

“Joe Jackson fue uno de los peores padres en la historia. La crueldad que experimentó Michael por parte de su padre, el hecho de que le castrara químicamente para mantener su tono de voz, es indescriptible”, advirtió.

Incluso Michael Jackson había hablado en más de una ocasión de los castigos físicos a los que Joe Jackson sometía a sus hijos sin llegar a mencionar la castración química.

Algo de lo que anteriormente ya había hablado Conrad Murray en 2016, en la biografía que publicó This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson, en la que afirma que su cliente había recibido inyecciones de hormonas para evitar que su voz madurara y por ende se hiciera más grave.