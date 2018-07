¿Por qué las personas ven los colores de manera distinta?

Seguramente te sucedido alguna vez. Alguien ve algún objeto de un color distinto al tuyo, y cuando esto sucede, entras en pánico porque piensas que eres daltónico y acabas de darte cuenta de ello, pero aunque así fuera y no tenga nada de malo, no es el caso, por eso te explicaremos por qué sucede esto.

Como te lo mencionamos anteriormente, esto no se relaciona con alguna condición visual si no directamente con el cerebro. De acuerdo con estudios publicados por The National Institute of Health, Estados Unidos, es un efecto óptico que se le denomina ‘constancia de color’.

A través de este, se interpretan los colores de manera distinta por medio de sus sombras, luces y entrono, no tiene nada que ver con alguna alteración en la retina.

Cuando la superficie del objeto tiene una apariencia cromática, la constancia de color no funciona de la misma manera.

¿Recuerdas este vestido que algunas personas lo veían blanco con dorado y otras azul con negro?

Ahora ve estos tenis, algunas personas los ven verdes con gris y otras rosas con gris.

¿Tú de qué color lo ves?

Por lo tanto, si no ves los mismos colores que otras personas, no creas que tiene daltonismo, el cerebro nos engaña por medio de este efecto óptico.

Fuente: Salud 180