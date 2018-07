Dolor en el brazo izquierdo, (la causa no siempre es un infarto)

Desde hace un par de días no dejas de experimentar un “dolorcito” en el brazo izquierdo; algo así como incomodidad, que si bien no es intesa, sí muy inquietante… La razón, ¿es que no sabes qué puede significar?

Y es que esta afección se considera síntoma de infarto, aunque no siempre es así, de acuerdo a una investigación de Mayo Clinic, “el dolor de brazo puede deberse a una lesión de las articulaciones o de nervios comprimidos”.

¿Por qué duele el brazo izquierdo? Aquí otras causas…

1. Lesión esqueleto-muscular

Va desde un daño en hueso o tejido y se caracteriza por un dolor punzante que dura solo segundos; se origina al mover el brazo, un malestar que persiste por días pero sin otro síntoma.

2. Ataque de pánico

Es dos veces más común en las mujeres, y se caracteriza por un miedo “incontrolable” de que algo malo va pasar. Sus síntomas son: incomodidad en el pecho, desmayo, sensación de asfixia y dolor en el brazo.

3. Mala circulación

Un trauma físico, deficiencia de vitaminas, una posición inadecuada al dormir, la formación de un coágulo… son algunas causas de mala circulación que pueden provocar dolor en el brazo izquierdo.

¡Precaución!

Si el dolor en tu brazo izquierdo está acompañado de náuseas, entumecimiento, sudor frío, dolor en cuello, mandíbula o en la parte inferior del abdomen. ¡Entonces es necesario que acudas inmediatamente al médico, ya que esto es señal de un próximo infarto!

Fuente: Salud 180