Tiene 70 años y lleva diariamente el retrato de su esposa fallecida al mar

Un hombre de 70 que no ha logrado olvidar a su esposa fallecida, ha conmovido a miles de usuarios de Facebook tras llevar una fotografía de su pareja todos los días frente al mar, como símbolo de un amor que no termina.

“Hace días que viene y no conozco a esta espléndida persona pero el suyo seguramente fue un gran amor. Lo he visto llorar y creo que ya no nacen hombres así”, escribió Giorgio Moffa, el internauta que lo descubrió.

Según relató el testigo, una tarde se le acercó para preguntarle por qué asistía diariamente al mismo lugar de Nápoles. Se llama Giuseppe Giordano, tiene tres hijos y lleva la imagen enmarcada a todos lados, pues es su objeto más preciado.

Fuente: SDP noticias