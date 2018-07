Se reunirá gobernadora con López Obrador

Decidida a seguir trabajando a favor de los sonorenses, en un escenario de pluralidad política, se declaró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al expresar la voluntad de hacerlo con respeto institucional con las próximas autoridades federales, municipales y el Congreso del Estado.

En entrevista con medios de comunicación, sostuvo que las acciones en beneficio de las y los ciudadanos, sin distingo de colores, siempre serán la prioridad del Gobierno del Estado.

A pregunta expresa, la Gobernadora Pavlovich Arellano dijo que a lo largo de su carrera política ha trabajado en un ambiente de pluralidad, por lo que en esta ocasión no será la excepción, siempre buscando mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

“Estoy lista para seguir trabajando, dando la cara en favor de los sonorenses, como siempre lo he hecho” afirmó.

Respecto a un posible encuentro con el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, Pavlovich Arellano dijo que éste podría ser el jueves próximo, con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Los sonorenses expresaron una gran confianza y esperanza en el próximo Presidente electo, dijo la Gobernadora del Estado, por lo que confió en que Sonora tendrá todo el apoyo para superar los grandes retos.

De igual forma, expresó su beneplácito de que un sonorense como Alfonso Durazo vaya a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, pues ello seguramente se reflejará en apoyo para la entidad.

“Esperamos contar con su apoyo”, expresó la mandataria al agregar, que de acuerdo a las estadísticas de Inegi, Sonora en el segundo estado más seguro en el país, “nos guste o no, somos el segundo estado más seguro, así lo dice el Inegi, no lo decimos nosotros, y bueno, ¿qué es lo que esperamos?, pues no quedarnos ahí, sino ser todavía mejores”.

Pavlovich Arellano expresó su voluntad de seguir trabajando, con respeto institucional a los diferentes poderes y niveles de Gobierno, al confiar en que la pluralidad política será de beneficio para los ciudadanos.

A pregunta de los medios, la Gobernadora Pavlovich destacó que entre sus colaboradores cuenta con gente muy buena y comprometida, sin embargo, en los próximos días analizará posibles cambios en su equipo de trabajo, siempre buscando que éstos sean para mejorar.