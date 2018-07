Reanuda grabación de “Renta Congelada”

El proyecto estará protagonizado por Faisy, Patricia Manterola, Rodrigo Murray, Regina Blandón, Juan Diego Covarrubias, entre otros

La tarde de ayer, en compañía de todo el elenco, el productor Pedro Ortiz de Pinedo dio el claquetazo de inicio de grabaciones de la segunda temporada de la serie “Renta Congelada”.

El proyecto cómico tendrá una extensión de 13 capítulos y estará protagonizado por Faisy, Patricia Manterola, Rodrigo Murray, Regina Blandón, Juan Diego Covarrubias, entre otros.

De acuerdo con el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, este contenido tendrá más comedia, más drama y será una historia mucho más apegada a la realidad.

“La dinámica va a cambiar. Lo padre de hacer temporadas nuevas es que la gente sepa a dónde vamos si cambiamos estas dinámicas.

“El planteamiento de la historia va a cambiar en cuanto a la convivencia cómo tienen ellos qué convivir ahora para poder estar en esta casa”, afirmó el productor en entrevista.

La serie se integrará a partir del mes de octubre dentro de la barra nocturna de comedia de Televisa, luego de haber transmitido “Simón Dice”, otra producción original de Pedro Ortiz de Pinedo.

“A mí lo que me gusta es inventar y estás dos franquicias son completamente originales, 100 por ciento mexicanas.

“Mi fuerte es que tengo una escuela espectacular que es mi padre, he aprendido mucho de cómo complacer a la audiencia. Debemos de innovar con contenidos que no sólo se vivan aquí sino también en el extranjero”, expresó.