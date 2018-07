No quieren que Anaya regrese a dirigir al PAN

Ni Ricardo Anaya, ni Damián Zepeda son bien vistos, el primero para que regrese como líder y el segundo para que permanezca en su posición dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

Así lo plantea Asociación de Gobernadores del blanquiazul, cuyo integrante, José Rosas Aispuro, mandatario de Durango, dijo a Reforma que el partido necesita un líder que tenga interlocución con los diferentes grupos del panismo.

“Lo saludable es encontrar a alguien que pueda sumar a todos, que pueda dialogar con todos”, dijo.

La Asociación de Gobernadores del PAN está integrada por siete mandatarios y se dio a conocer tres días antes de la elección del 1 de julio, con un desplegado en el que manifiestan su disposición a trabajar con “el nuevo Gobierno”.

De acuerdo con Rosas Aispuro, tanto Anaya como Zepeda resienten un “natural desgaste”. “Fue un proceso que dejó a mucha gente del partido fuera de la posibilidad de competir, sobre todo en espacios donde el PAN había sido muy competitivo históricamente”, dijo.

Asimismo, comentó que la permanencia de Zepeda es un tema que se tiene que revisar. No obstante, no quiso mencionar el nombre de un panista que pudiera asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional para no generar ruido.

La asociación la integran Rosas Aispuro, Francisco Domínguez (Querétaro), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Martín Orozco (Aguascalientes), Carlos Mendoza (Baja California Sur), Antonio Gali (Puebla) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo).

